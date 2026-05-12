UE aprueba sanciones a colonos israelíes por violencia en Cisjordania

La UE acordó imponer sancionar a colonos israelíes violentos y entidades vinculadas a asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), reunidos el lunes en Bruselas en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores, respaldaron por unanimidad la decisión de imponer nuevas sanciones contra colonos israelíes violentos.

Funcionarios europeos indicaron que al menos siete colonos u organizaciones serían incluidos en la lista de sanciones. La medida se adoptó en un contexto de creciente preocupación por la situación de los palestinos en la Cisjordania ocupada y también incluyó a entidades acusadas de apoyar la expansión ilegal de asentamientos en los territorios ocupados.

La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó en redes sociales que los ministros dieron luz verde a las sanciones por la violencia ejercida contra palestinos y subrayó que el extremismo y la violencia debían tener consecuencias. “Ya era hora de pasar del estancamiento a la acción”, escribió en la red social X.

También, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció en redes sociales que “la Unión Europea sanciona a las principales organizaciones israelíes culpables de apoyar la colonización extremista y violenta de Cisjordania, así como a sus dirigentes”.

La decisión fue criticada por el régimen sionista. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó la medida y afirmó que la Unión Europea estaría estableciendo una “falsa simetría” entre israelíes y miembros del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

La violencia de las fuerzas y colonos israelíes se ha intensificado en toda la Cisjordania ocupada desde octubre de 2023, cuando el régimen de Israel lanzó la guerra genocida contra Gaza, que incluyó asesinatos, secuestros, demolición de viviendas y expansión de los asentamientos.

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1819 ataques en Cisjordania solo durante el pasado mes de marzo.

En lo que va de 2026, más de 37 palestinos han muerto por fuego israelí en ese territorio palestino ocupado, según el recuento de la ONG israelí B’Tselem.

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