China rechaza acusaciones “infundadas” de Israel sobre apoyo militar a Irán

China ha rechazado las acusaciones de Israel sobre apoyo militar a Irán y ha reiterado su compromiso con la desescalada y el diálogo regional.

En una entrevista con CBS, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que, durante la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, China proporcionó a Teherán “cierto apoyo y componentes específicos para la fabricación de misiles”.

Consultado sobre estas acusaciones, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha declarado este martes que, “rechazamos las acusaciones infundadas y sin fundamento”, añadiendo que China ya había aclarado su postura sobre el asunto en múltiples ocasiones.

Según explicó, Pekín está “comprometido con la promoción de la desescalada y las conversaciones de paz para poner fin al conflicto” entre Irán y Estados Unidos.

“China ha dejado clara su posición en múltiples ocasiones. Como una gran potencia responsable, China siempre cumple con sus obligaciones internacionales”, ha añadido el portavoz.

Guo también ha condenado las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra 12 individuos y entidades por sus presuntos vínculos con Irán, afirmando que Pekín se opone firmemente a las “sanciones unilaterales”.

Asimismo, ha afirmado que la “prioridad urgente” en Asia Occidental es “evitar por todos los medios una reanudación de los combates, en lugar de aprovechar la situación para desacreditar a China”.

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