China desafía a EEUU y defiende a sus firmas vinculadas a Irán

Pekín rechazó las sanciones de EE.UU. a firmas chinas por presuntos nexos con Irán y garantizó la protección de sus negocios de medidas ilegales y unilaterales.

En su rueda de prensa habitual de los lunes, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha recalcado que “China se opone firmemente a las sanciones ilegales y unilaterales que carecen de base en el Derecho Internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Pekín “protegerá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”, ha recalcado el vocero.

Guo ha hecho hincapié en la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la reanudación de las hostilidades en la región, considerándolo la prioridad más urgente del mundo en este momento.

“La prioridad urgente es hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que el conflicto vuelva a empezar, en lugar de usar la guerra como pretexto para difamar a otros países”, ha remarcado.

Las declaraciones del portavoz chino se producen después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a tres personas y nueve compañías –entre ellas tres de origen chino– en la lista de organizaciones especialmente designadas (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por su presunta implicación en redes de apoyo a operaciones militares de Irán.

Hace unos días, China ya había rechazado otras sanciones de Washington, esa vez, contra las refinerías chinas que compran crudo iraní. Pekín invocó por primera vez una “regla de bloqueo” que ordena a las empresas no cumplir con las sanciones estadounidenses.

En la cita con la prensa, Guo ha sido preguntado si el viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín entre el 13 y 15 de mayo, cuando se reunirá con su par chino, Xi Jinping, influirá en el conflicto entre Washington y Teherán.

El portavoz chino ha contestado que la postura de Pekín “ha sido constante” y asegurado que China seguirá desempeñando un “papel constructivo” para promover un alto el fuego y favorecer negociaciones de paz.

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