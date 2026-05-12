Irán advierte sobre una respuesta aplastante ante agresiones - Noticiero 15:30

Irán afirma que sus fuerzas armadas están listas para responder a cualquier agresión. La Armada iraní reforzó su perímetro defensivo en Ormuz.

1 - Irán afirma que las fuerzas armadas de la República Islámica están preparadas para dar una respuesta aplastante a cualquier agresión y advierte a los enemigos que se sorprenderán ante una posible reanudación de hostilidades.

2 - La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán anunció una importante expansión estratégica del perímetro defensivo de Irán en el estrecho de Ormuz, advirtiendo que no permitirá ninguna violación de las aguas territoriales ni de los intereses nacionales del país.

3 - Irán condena enérgicamente el último intento de Washington de impulsar un proyecto de resolución ante el consejo de seguridad de naciones unidas sobre el estrecho de Ormuz que intenta modificar la naturaleza del problema.

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