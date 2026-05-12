Canciller de Irán viajará a India para participar en cumbre de los BRICS

El portavoz de la Cancillería de Irán ha informado de la participación del canciller en la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS en la India.

“El ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, Seyed Abás Araqchi, viajará a Nueva Delhi, la capital de La India, para participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de los BRICS”, ha anunciado este martes el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai.

Asimismo, durante una entrevista con India Today, Baqai ha insistido en la buena relación entre Teherán y Nueva Delhi, al afirmar que “Irán e India son ambos miembros de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái, y mantenemos un buen nivel de cooperación y coordinación en ambas organizaciones”.

Al destacar la importancia de esta reunión para el país persa, ha expresado su esperanza de celebrar encuentros bilaterales con los ministros que participan en el evento.

Araghchi “mantendrá conversaciones e intercambios de opiniones con Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de la India, así como con otros ministros y funcionarios participantes en esta reunión”, ha informado.

La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS se celebrará el jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, bajo la presidencia de la India, con un enfoque en la estabilidad regional, la cooperación multilateral y la resiliencia económica.

Estamos preparados para cualquier escenario que amenaza al país

En respuesta a una pregunta sobre las amenazas de Washington de una posible invasión terrestre y la respuesta de Teherán, el portavoz de la Cancillería ha destacado el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas frente a dichas amenazas.

“Puedo asegurarles que nuestras fuerzas armadas están preparadas para cualquier escenario. Estoy seguro de que cualquiera que se atreva a poner un pie en territorio iraní sufrirá graves daños”, ha enfatizado Baqai.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra a gran escala y no provocada contra Irán, en la que fueron asesinados el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos mandos militares y cientos de civiles, con más de 3500 víctimas, según la medicina forense iraní.

Las fuerzas armadas iraníes respondieron con 100 oleadas de ataques de represalia bajo la operación “Promesa Verdadera 4”, lanzando cientos de misiles balísticos e hipersónicos, así como drones, contra bases militares estadounidenses en Asia Occidental y posiciones israelíes en los territorios ocupados.

Un alto el fuego mediado por Pakistán se mantiene vigente desde principios de abril, aunque el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes continúa en vigor.

Las autoridades iraníes han advertido en repetidas ocasiones que cualquier violación del espacio aéreo o de las aguas territoriales del país recibirá una respuesta contundente.

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