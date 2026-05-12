Ataques de Israel dejan 6 civiles muertos en sur del Líbano

Un nuevo bombardeo israelí contra una vivienda en Kfar Dounine en el sur del Líbano dejó al menos seis muertos y siete heridos, según medios locales.

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas tras un bombardeo israelí contra una vivienda habitada en la localidad de Kfar Dounine, en el sur del Líbano. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Tiro.

En paralelo, proyectiles de artillería israelíes también impactaron en las afueras de las localidades de Mansouri y Majdal Zoun, en el sur del país.

A pesar de un alto el fuego entre el ejército israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) vigente desde el 17 de abril Israel continúa con ataques diarios en el Líbano.

Las autoridades libanesas informan que al menos 2869 personas han muerto, otras 8730 han resultado heridas y más de un millón han sido desplazadas desde que Israel reanudó su agresión contra el Líbano el 2 de marzo.

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