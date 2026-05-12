Irán reafirma su preparación militar y promete responder una nueva agresión

Por el equipo del sitio web de Press TV
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las Fuerzas Armadas del país se mantienen completamente listas para el combate, mientras que un asesor principal del Líder de la Revolución Islámica también subrayó que Estados Unidos, tras perder en el campo de batalla, “nunca ganará en la diplomacia” frente a una República Islámica más unificada y resistente.
Teherán enfatizó que su propuesta para poner fin permanentemente a la guerra se basa en la legitimidad y el derecho internacional, no en concesiones, y señaló que Washington se aferra a “demandas irrazonables” moldeadas por Israel.
Mientras tanto, los mercados globales continúan sintiendo el impacto de los errores estratégicos de Estados Unidos, con un aumento en los precios del petróleo debido a que el estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado.
Desarrollos clave en el día 73 de la guerra, el trigésimo cuarto día del alto el fuego:
- El presidente del Parlamento iraní y negociador principal, Qalibaf, declaró que las Fuerzas Armadas de la República Islámica están listas para dar una respuesta aplastante y que haga arrepentirse a los agresores, advirtiendo a los enemigos que las estrategias erróneas solo les traerán resultados desastrosos.
- El presidente iraní Masud Pezeshkian expresó su agradecimiento al Ayatolá Seyed Ali al-Sistani, la máxima autoridad religiosa chií de Irak, por su generoso apoyo hacia la República Islámica de Irán y los afectados por la reciente guerra de agresión de Estados Unidos e Israel.
- Ali Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores y principal asesor del Líder de la Revolución Islámica, afirmó que Estados Unidos nunca podrá ganar en diplomacia contra Irán después de haber perdido en el campo de batalla.
- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, dijo que la propuesta de Irán para poner fin a la reciente guerra era razonable, mientras que Estados Unidos sigue insistiendo en “demandas irrazonables” moldeadas por el régimen israelí. “No hemos exigido concesiones. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán”, afirmó Baqai.
- El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, dijo a los legisladores que los temas de tecnología nuclear y enriquecimiento de uranio no están en la agenda de ninguna posible negociación con Estados Unidos, ya que Teherán insiste en que las conversaciones deben centrarse únicamente en poner fin a la guerra en la región.
- El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abás Arqachi, discutió los avances importantes en el proceso diplomático mediado por Pakistán entre Irán y Estados Unidos, así como cuestiones clave regionales, con sus homólogos de Arabia Saudí y Egipto.
- El Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán instó a las Naciones Unidas a reconocer a los funcionarios estadounidenses responsables del ataque deliberado y vil al destructor iraní Dena como criminales de guerra.
- La red integrada de defensa aérea de Irán destruyó un dron de reconocimiento enemigo sobre la región suroeste del país, anunció la oficina de relaciones públicas del Ejército iraní.
- El ministro de Petróleo iraní, Mohsen Pakneyad, refutó las afirmaciones de Estados Unidos de que su denominado ‘bloqueo naval’ había causado un gran descenso en la producción de petróleo del país. “Los expertos de la industria se ríen de las afirmaciones de EE.UU. ¿De qué explosión están hablando?”, dijo.
- Nasreddin Amer, subdirector de la oficina de medios del movimiento popular yemení Ansarolá, advirtió que Estados Unidos debe asumir las consecuencias de rechazar la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra, tras los comentarios negativos del presidente estadounidense Donald Trump.
- China rechazó firmemente las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos a tres de sus empresas por supuestamente facilitar operaciones militares iraníes, prometiendo proteger sus negocios de restricciones ilegales y unilaterales.
- El presidente francés, Emmanuel Macron, descartó cualquier despliegue militar unilateral de Francia en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
- El primer ministro indio, Narendra Modi, advirtió que la agresión estadounidense-israelí contra Irán representa grandes riesgos para su país, instando a los ciudadanos a reducir el uso de combustible, disminuir los viajes al extranjero y pausar las compras de oro.
- Al menos seis personas más murieron y varias resultaron heridas mientras las fuerzas de ocupación israelíes realizaban una serie de ataques en múltiples áreas del sur del Líbano.
- El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a Estados Unidos que presione a Israel para que detenga sus violaciones del acuerdo de alto el fuego.
- Shmuel Zakay, jefe de la aviación civil de Israel, advirtió que el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv se ha convertido efectivamente en una “base militar estadounidense”, interrumpiendo vuelos civiles y amenazando a las aerolíneas israelíes, informó Yedioth Ahronoth.
- A pesar del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán tras una guerra de agresión de 40 días de EE.UU. e Israel contra la República Islámica, las principales aerolíneas internacionales de Europa y Estados Unidos continúan suspendiendo vuelos a los territorios ocupados por Israel, informó la prensa israelí.
- El teniente general Eyal Zamir, jefe militar del régimen israelí, advirtió a los legisladores del régimen que el ejército necesita urgentemente más fuerzas mientras continúa la guerra en múltiples frentes, según medios hebreos.
- Estados Unidos ha reducido sus reservas de municiones tan profundamente durante la guerra con Irán que podría quedar vulnerable a otros conflictos, dijo el senador demócrata Mark Kelly el domingo, describiendo la situación como “impactante”.
- Los comentaristas neoconservadores más influyentes de Estados Unidos, como Robert Kagan, afirmaron que Estados Unidos ha sufrido una “derrota total” en su guerra en curso contra Irán, lo que ha destruido permanentemente su posición global.
- Los precios del petróleo subieron más de 4 dólares por barril el lunes, ya que las acciones de Estados Unidos contribuyeron a un estancamiento continuo, dejando las principales rutas de navegación en el estrecho de Ormuz en gran parte interrumpidas.