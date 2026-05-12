Irán reafirma su preparación militar y promete responder una nueva agresión

Las autoridades iraníes reafirmaron el lunes la preparación militar y la cohesión política del país, advirtiendo que cualquier agresión adicional por parte de Estados Unidos o sus aliados será respondida de manera “decisiva y aplastante”.

Por el equipo del sitio web de Press TV

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las Fuerzas Armadas del país se mantienen completamente listas para el combate, mientras que un asesor principal del Líder de la Revolución Islámica también subrayó que Estados Unidos, tras perder en el campo de batalla, “nunca ganará en la diplomacia” frente a una República Islámica más unificada y resistente.

Teherán enfatizó que su propuesta para poner fin permanentemente a la guerra se basa en la legitimidad y el derecho internacional, no en concesiones, y señaló que Washington se aferra a “demandas irrazonables” moldeadas por Israel.

Mientras tanto, los mercados globales continúan sintiendo el impacto de los errores estratégicos de Estados Unidos, con un aumento en los precios del petróleo debido a que el estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado.

Desarrollos clave en el día 73 de la guerra, el trigésimo cuarto día del alto el fuego: