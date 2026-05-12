Informe: Emiratos llevó a cabo ataques ‘encubiertos’ contra Irán

Un informe reveló que Emiratos Árabes Unidos participó en ataques encubiertos contra Irán durante la última oleada de agresión estadounidense-israelí.

Un informe publicado el lunes por el diario The Wall Street Journal afirmó que los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo una serie de ataques “encubiertos” contra Irán durante la última oleada de agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica.

Según el reporte, uno de los ataques impactó una refinería en la isla iraní de Lavan a principios de abril, provocando un gran incendio y forzando la paralización de sus operaciones. El hecho ocurrió en paralelo a los preparativos de Washington para anunciar un alto el fuego.

Una fuente anónima citada por The Wall Street Journal dijo que Estados Unidos acogió discretamente la contribución de los EAU a la agresión de esa manera.

Para Teherán, sin embargo, estas operaciones distan de ser “encubiertas”, como sostienen los responsables de las mismas. Las autoridades iraníes han advertido reiteradamente que Emiratos Árabes Unidos ha desempeñado un papel activo en la agresión contra el país persa, al albergar presencia militar estadounidense e israelí, facilitar inteligencia y permitir el uso de sus bases aéreas.

El informe añade que Washington y Tel Aviv llevaron a cabo ataques contra Irán, utilizando extensamente infraestructuras militares y logísticas en países de la región, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudí y Jordania.

En respuesta, Irán ejecutó decenas de operaciones de represalia contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región y en los territorios ocupados.

Teherán ha advertido en repetidas ocasiones a los países de la zona que facilitan estas operaciones que el uso de su territorio como plataforma para ataques contra Irán constituye una línea roja.

En paralelo, autoridades emiratíes han acusado a Irán de ataques “deliberados” e “injustificados”, acusaciones que Teherán ha rechazado, afirmando que sus acciones han estado dirigidas únicamente contra objetivos hostiles.

Irán ha advertido además que se reserva el derecho de responder de forma directa a cualquier acción lanzada desde el territorio emiratí, calificando su postura como una respuesta a la implicación sostenida de Abu Dabi en la escalada.

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