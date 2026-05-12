Irán a Trump: lista de crímenes de EEUU no cabe en un solo tuit

Irán rechazó los recientes comentarios de Donald Trump echándole en cara el oscuro historial de guerras, asesinatos, crímenes y mentiras de Estados Unidos.

En una nota emitida el lunes en su cuenta en X, la embajada de Irán en Londres, capital británica, subrayó que el historial de Estados Unidos está plagado de años de crímenes, guerras, asesinatos y mentiras.

Resaltó una lista de crímenes históricos y contemporáneos del país norteamericano, al referirse a la masacre de nativos americanos, el bombardeo atómico de Japón, la guerra de Vietnam, el asesinato de civiles en Yemen y Palestina, las invasiones en Irak y Afganistán, los secuestros en Venezuela y el asesinato de niños y civiles en Irán.

“La lista de crímenes de Estados Unidos no cabe en un solo tuit. Añadan el resto en la sección de comentarios”, recalcó.

La embajada de Irán respondió, de este modo, a las nuevas afirmaciones del presidente belicista de EE.UU., Donald Trump, quien una vez más repitió sus alegatos hostiles contra la República Islámica.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump describió a sus antecesores Barack Obama y Joe Biden como líderes desastrosos para Estados Unidos por el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 con Irán, criticando que ellos habían abandonado a Israel y a otros aliados de Washington.

Trump pide en su mensaje la detención de Obama mientras lo acusa de traición.

La República Islámica ha recalcado reiteradamente que la política de presión, amenazas y acusaciones del Gobierno de EE.UU. no puede ocultar la realidad del papel destructivo de Washington en la desestabilización de la región y del mundo.

Irán ha aseverado que la nación iraní se opondrá a la agresión, las sanciones y la guerra psicológica, y defenderá sus derechos legítimos en el marco del derecho internacional.

EE.UU. y el régimen de Israel lanzaron una guerra no provocada contra Irán el 28 de febrero de 2026, bajo el pretexto de que Teherán estaba desarrollando un arma nuclear.

Estados Unidos pidió un alto el fuego el 8 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua aun vigente para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

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