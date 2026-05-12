Yemen advierte que recurrirá a “otras opciones” en defensa a su pueblo

Yemen ha exigido el fin del bloqueo impuesto desde 2015 contra su pueblo y alertado que las acciones represivas de EE.UU. arriesgan la estabilidad de la zona.

Mediante dos cartas remitidas al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la Cancillería de Yemen denunció la continuación del bloqueo impuesto al pueblo de este país.

Según ha informado este martes la agencia local de noticias Saba News, Yemen ha subrayado que el mencionado opresivo asedio, que comenzó el 26 de marzo de 2015, no redunda en beneficia la paz y la seguridad internacionales.

Asimismo, ha resaltado que las medidas represivas de Estados Unidos tendrán consecuencias negativas para la estabilidad regional y la economía global, haciendo hincapié en que Saná sigue de cerca todos movimientos en la región.

“La continuación de las actividades hostiles de Estados Unidos y sus títeres causará mayores daños a la región, y las consecuencias serán catastróficas”, ha alertado.

La Cancillería yemení también ha instado a la ONU a advertir a Arabia Saudí de sus planes contra el territorio yemení, señalando que “sus ambiciones no son más que una fantasía”.

Al respecto, ha declarado que la situación de “ni guerra ni paz” ya no es aceptable bajo ninguna circunstancia.

“La demora del régimen saudí en establecer la paz en Yemen nos obligará a recurrir a otras opciones para poner fin al sufrimiento del pueblo yemení y recuperar sus derechos”, ha advertido.

Al poco de perpetrar la agresión contra Yemen el 26 de marzo de 2015, la monarquía árabe y sus secuaces aplicaron un férreo bloqueo naval contra el país vecino.

El bloqueo a Yemen comenzó en 2015 tras la invasión militar saudí de este país. Estados Unidos se sumó al bloqueo en octubre de 2016. El cerco se intensificó tras el ataque con misiles de Ansarolá contra Riad el 6 de noviembre de 2017.

A partir de esta fecha, la coalición liderada por Arabia Saudí cerró todas las fronteras marítimas, terrestres y aéreas de Yemen, impidiendo que la ayuda internacional llegara al pueblo yemení. Estos acontecimientos han provocado protestas de las organizaciones pro derechos humanos y las Naciones Unidas han instado a levantar completamente el bloqueo a Yemen, afirmando que ocho millones de personas están al borde de la hambruna.

El amargo fruto de agresiones y de cerco a Yemen no es otro sino decenas de miles de inocentes muertos y heridos, desaparecidos, desplazados.

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