El líder Ansarolá ha subrayado que la ubicación geográfica de Yemen es una de las principales razones por las cuales potencias extranjeras buscan dominar el país.

El líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, en un discurso ofrecido este jueves en el octavo aniversario del martirio del líder del Consejo Político Supremo, Saleh al-Sammad, ha puesto de manifiesto que la estratégica ubicación geográfica de Yemen, que controla el estrecho de Bab El-Mandaeb y ofrece acceso al mar Arábigo, constituye una de las principales razones por las cuales las potencias extranjeras intentan dominar el país.

Ealto responsable yemení ha puesto de manifiesto que “si no hubiera sido por la postura de nuestro pueblo al enfrentar la agresión, todo Yemen habría estado entre los países ocupados”.

En este sentido ha recalcado que “si los estadounidenses, los británicos y sus aliados hubieran logrado ocupar nuestro país, habrían explotado su ubicación geográfica con bases militares y otros medios”.

De igual manera, ha indicado que si la coalición invasora lograra ocupar completamente el país, saquearía sus vastas riquezas subterráneas.

Según Al-Houthi, la vasta riqueza petrolera en Hadramaut, Al-Mahra y otras provincias de Yemen ha despertado la codicia de estadounidenses, israelíes, británicos y saudíes.

El líder yemení ha declarado que los enemigos se esfuerzan por consolidar su control y luego explotar a sus aliados locales en otros conflictos y para ajustar cuentas regionales o internacionales.

Al destacar que la magnitud de la agresión contra el pueblo yemení no tiene precedentes en términos de intensidad y alcance, el líder de Ansarolá ha repudiado que ha habido cientos de miles de ataques aéreos, una destrucción generalizada y un asedio asfixiante sobre nuestro país.

“La guerra económica contra nuestro país continúa, y hay países que retrasan deliberadamente la llegada de barcos para imponer cargas económicas”, ha dicho el líder yemení.

A continuación, Al-Houthi ha precisado que Estados Unidos, en el marco del plan sionista, ha atacado toda la región, ya sea de manera directa o a través de sus herramientas, incluidos algunos regímenes o grupos takfiríes.

En este sentido, ha añadido que Arabia Saudí ejecutó la represión contra los yemeníes, orquestada por Estados Unidos, Israel y el Reino Unido.

El líder de Ansarolá ha enfatizado que el proyecto sionista incluía como objetivo toda la región para tomar el control de sus recursos.

El líder del movimiento yemení ha resaltado la persistente opresión contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania pese a las opciones de paz, así como las violaciones israelíes del alto al fuego en Líbano y la continua vulneración de la soberanía de Siria, incluso bajo orientaciones favorables a Washington.

Al-Houthi, al referirse a los recientes acontecimientos en Irán, ha señalado que el ataque estadounidense contra la República Islámica de Irán fue intenso, pero fracasó rotundamente, señalando el colapso de las bandas criminales y el control total sobre la situación en Irán, lo que refleja un fracaso estrepitoso de Estados Unidos en cumplir sus objetivos allí.

En cuanto al denominado Consejo Trump ha señalado que esta iniciativa no cumplirá con las expectativas y aspiraciones de los árabes y musulmanes, ni siquiera con las de los regímenes que se han unido a él, subrayando que se centrará principalmente en los intereses de Estados Unidos y el régimen de sionista, mientras explota y se beneficia de los demás.

Ha indicado que la gente verá la verdadera naturaleza del Consejo Trump en las próximas fases, aunque las cosas ya son claras en este momento.

mbn/hnb