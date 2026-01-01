Yemen promete mantener el apoyo hasta la liberación de Palestina

El jefe del Estado Mayor de las FF.AA. de Yemen, reafirmó el apoyo de Yemen a la resistencia palestina, y elogió a los comandantes mártires de Hamás por enfrentar a las fuerzas israelíes.

En un mensaje difundido y dirigido al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), el general de división yemení, Yusef Hasan al‑Madani, expresó su respaldo a las facciones de la Resistencia palestina “hasta la liberación total de Palestina y la expulsión del último soldado ocupante de los territorios ocupados”.

“Estamos con ustedes en cada opción que elijan y en cada escenario en el que participen, hasta que Dios conceda una victoria clara, se logre la plena independencia y el último soldado sionista sea expulsado del suelo puro de Palestina”, afirmó.

El alto mando militar yemení elogió a los comandantes de la Resistencia muertos, a quienes calificó como mártires que dedicaron sus vidas a “enfrentar a los opresores y combatir a los criminales en todos los frentes”. Asimismo, ha destacado la capacidad del pueblo palestino para formar líderes como estos mártires, asegurando que “la bandera de la Resistencia nunca caerá”.

El mensaje se emitió después de que las Brigadas Al-Qassam, brazo armado de HAMAS, confirmaran que su portavoz histórico, Abu Obeida, fue asesinado en un ataque israelí en la Franja de Gaza.

Al-Qassam Brigades publish images of five of their commanders following the announcement by the new spokesperson of the movement’s military wing that they were killed by the Israeli occupation during the war on the Gaza Strip.



The commanders are Mohammed Sinwar, Mohammed… pic.twitter.com/NWYLSgKmIq — Quds News Network (@QudsNen) December 29, 2025

Al‑Madani además afirmó que la postura de los comandantes fallecidos contribuyó, según sus palabras, a debilitar al régimen israelí, al socavar su imagen de poder y proyectar ejemplos de sacrificio y compromiso.

El líder militar yemení describió “la caída del enemigo sionista como una verdad innegable, puesta en duda únicamente por los cobardes y por quienes se desvían del camino correcto”.

Dirigiéndose a la Resistencia, al‑Madani subrayó que deben tener la certeza de que, “por más que el enemigo sionista persista en su tiranía, se engrandezca en la tierra o recurra a la brutalidad y la opresión, sin duda alguna se encamina hacia su caída inevitable y un final humillante”.

Asimismo, anunció que el traicionero enemigo sionista, conocido por violar pactos y acuerdos, ha demostrado que su recurso a asesinatos cobardes durante periodos de tregua y alto el fuego no es más que una prueba evidente de su bajeza y una confesión explícita de su incapacidad para enfrentar a las fuerzas de la resistencia en el terreno, donde sus armas se han hecho añicos contra la roca de su firmeza legendaria e incomparable.

