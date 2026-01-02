Guterres condena veto israelí a UNRWA: sus propiedades son “inviolables”

El secretario general de la ONU condenó la aprobación en el parlamento israelí de una ley que prohíbe el suministro de electricidad y agua a instalaciones de la UNRWA.

Las enmiendas a la ‘Ley de Cese de Operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA)’ buscan “dificultar aún más la capacidad para operar y llevar a cabo sus actividades conforme al mandato que la ampara”, destacó el jueves el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado oficial.

También, subrayó que dichas modificaciones israelíes “contradicen el estatus y el marco legal aplicable a la UNRWA” por lo que “deben ser derogadas de inmediato”.

Guterres recordó que UNRWA “es parte integral de las Naciones Unidas”, por lo que se le aplica la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de la ONU, tanto a la organización en sí como a sus propiedades, bienes, cargos y resto del personal. “Las propiedades utilizadas por la UNRWA son inviolables”, recalcó.

También, recalcó que la UNRWA desempeña una labor “indispensable” para el pueblo palestino tanto en la Franja de Gaza como en otros territorios. “La actividad de la UNRWA en Gaza contribuye a la aplicación de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad” de este organismo que avaló el plan de alto el fuego estadounidense para Gaza, agregó la nota.

En este contexto, el Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó de “indignante” la nueva legislación aprobada por el parlamento israelí contra la Agencia, considerándola que vulnera el derecho internacional, socava el mandato otorgado por la Asamblea General y contradice las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ley para confiscar bienes de ONU en los territorios ocupados

El lunes, el parlamento israelí aprobó una reforma de la ley de 2024 que decretaba ilegal en Israel a UNRWA, en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despoja a esta organización de su inmunidad, al tiempo que decreta la expropiación de sus locales en Al-Quds (Jerusalén) y corta sus suministros.

La ley autoriza a Israel y a las autoridades sionistas a embargar bienes inmuebles en posesión de la UNRWA o de representantes que actúen, en su nombre, en los territorios ocupados.

msr/tqi