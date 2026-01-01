HAMAS critica a Israel por impulsar agenda de “judaización” en Cisjordania

HAMAS ha condenado de manera contundente medida israelí para retirar las competencias de gestión de Mezquita Ibrahimi al municipio de Al-Jalil (Hebrón), en Cisjordania ocupada.

El ejército israelí tomó el miércoles poderes municipales sobre la mezquita Ibrahimi de Al-Jalil de manos de los palestinos, en una medida considerada ampliamente como un debilitamiento de la administración islámica del lugar.

Ante esta coyuntura, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), en un comunicado emitido este jueves, ha tachado de un “paso peligroso de judaización” la medida israelí para retirar las competencias de gestión de la Mezquita Ibrahimi al municipio de Al-Jalil.

“La aprobación por parte de las autoridades de ocupación sionistas para retirar las competencias de gestión de la Mezquita Ibrahimi al municipio de Al-Jalil (Hebrón) y transferirlas a la llamada ‘administración civil de la ocupación’ en Cisjordania ocupada representa un paso peligroso de judaización, mediante el cual el régimen de ocupación apunta contra la identidad de la mezquita y la identidad árabe e islámica de la ciudad de Al-Jalil, así como contra el derecho de nuestro pueblo palestino y de los musulmanes en ella”, ha destacado la nota.

HAMAS ha subrayado que dicha acción constituye una continuación de los intentos frenéticos de Israel por “imponer su control sobre la tierra y los lugares sagrados en toda Cisjordania ocupada y en Al-Quds (Jerusalén)”.

De igual manera, ha señalado que la medida sionista viola la decisión de la UNESCO de incluir la Mezquita Ibrahimi y la Ciudad Vieja de Al-Jalil como parte de los sitios patrimoniales en peligro de extinción del mundo.

HAMAS ha instado a la comunidad internacional, así como a la Organización de Cooperación Islámica (OCI), la Liga Árabe, las instituciones legales y las agencias afiliadas a la ONU, en concreto la UNESCO, a tomar medidas inmediatas para enfrentar el peligroso control de Israel sobre los lugares sagrados islámicos y cristianos en los territorios ocupados.

En este contexto, la municipalidad de Al-Jalil, al condenar la decisión israelí, la tildó de “violación grave e ilegal” y parte de un ataque sistemático al status quo en la mezquita y a los poderes de las autoridades palestinas encargadas de su gestión.

En 1994, un colono israelí armado entró en la mezquita durante el mes sagrado islámico de Ramadán y abrió fuego contra los fieles musulmanes, matando a 29 personas e hiriendo a más de 120. Tras la masacre, el control del lugar quedó dividido entre palestinos e israelíes en virtud de un acuerdo de 1997.

Tras el acuerdo alcanzado en 1997, las fuerzas israelíes han incursionado en reiteradas ocasiones en la mezquita y en la ciudad de Al-Jalil.

Desde el pasado octubre de 2023, en paralelo al genocidio israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes acompañadas de los colonos sionistas han intensificado sus redadas contra Cisjordania ocupada, dejando más de 1100 muertos.

