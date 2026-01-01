Ejército israelí asesina a joven palestino de 26 años en Cisjordania

Soldados israelíes han asesinado a tiros a un palestino de 26 años en Al Lubban Ash Sharqiya, en el norte de Cisjordania, y han herido a otro cuando intentaba socorrerlo.

El Ministerio de Sanidad de Palestina ha informado este jueves sobre la muerte de Jatab Mohamed Sarhan Daraghmeh, de 26 años. Según fuentes sanitarias y testimonios locales, el joven fue alcanzado por disparos de soldados israelíes en la madrugada en la aldea de Al Lubban Ash Sharqiya, al sur de Nablus, mientras no participaba en ningún enfrentamiento activo.

La agencia oficial palestina de noticias, WAFA, ha informado que dos jóvenes resultaron heridos por los disparos: uno de ellos murió, mientras que el otro fue trasladado al Hospital Salfit tras recibir cuatro impactos mientras intentaba socorrer al primero.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero de 2024 y diciembre de 2025, las fuerzas israelíes han matado a 699 palestinos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí contra Gaza ha provocado la muerte de al menos 71 271 palestinos y ha dejado 171 233 heridos, según las autoridades sanitarias del enclave.

mrt/rba