Ejército de Irán promete neutralizar toda amenaza en su fase inicial

Un alto mando castrense iraní ha señalado que el Ejército de Irán ha alcanzado un nivel de capacidad que le permite neutralizar cualquier amenaza desde su origen.

“Hoy, […] la Fuerza Terrestre [del Ejército] ha desarrollado un nivel de capacidad y disuasión suficientes para sofocar cualquier amenaza en su fase inicial”, dijo el sábado el comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército de Irán, el general de brigada Ali Yahanshahi, mientras inspeccionaba la Brigada 164 de Asalto Móvil en Piranshahr (noroeste) para evaluar la preparación combativa y las capacidades operativas de las unidades desplegadas.

Durante la visita, el alto mando destacó que los efectivos de la Fuerza Terrestre “mantienen una vigilancia permanente y continua, las 24 horas del día, para salvaguardar el territorio nacional”. En este sentido, señaló que las fuerzas monitorean de manera constante todos los movimientos y posibles amenazas del enemigo, neutralizándolos de forma inmediata.

Destacó la insistencia del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha urgido la necesidad de mantener una preparación integral frente a cualquier escenario adverso.

El general Yahanshahi consideró la vigilancia y el estado de alerta de las Fuerzas Armadas como “el principal factor disuasorio que impide a los adversarios incurrir en errores de cálculo o emprender acciones contra los intereses y la seguridad del país”.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la capacidad operativa mediante la incorporación de equipamiento moderno y tácticas actualizadas para hacer frente a amenazas asimétricas.

Al respecto, pidió realizar ejercicios militares y entrenamientos tácticos de manera constante en la región, y aseguró que las Fuerzas Armadas “no permitirán ningún tipo de acción por parte de grupos hostiles contra el país”.

Las declaraciones del alto mando castrense persa se produjeron en un contexto de tensiones en la región debido a amenazas de Estados Unidos contra Irán y el creciente despliegue militar estadounidense cerca de las costas del país persa.

Mientras los dos países llevan a cabo negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, bajo mediación de Omán, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con lanzar ataques si las conversaciones no dan el resultado deseado.

Aunque Teherán ha dejado claro que opta por la diplomacia, ha asegurado que está listo para cualquier escenario, advirtiendo que cualquier agresión al país, por más mínima que sea, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

