‘EEUU y UE usan definición manida del terrorismo a conveniencia’

La decisión de Irán de declarar terroristas a fuerzas de UE “marca el fin de monopolio sobre la definición de terrorismo”, de Occidente para promover sus intereses.

Así lo ha afirmado el politólogo Juan Alberto Sánchez Marín en una entrevista exclusiva concedida este domingo a HispanTV, después de que la República Islámica de Irán designara el sábado “organizaciones terroristas” a las fuerzas navales y aéreas de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), en respuesta a la decisión similar del bloque de incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en su lista de entidades terroristas.

El analista internacional ha señalado que el principio de reciprocidad es “un pilar fundamental y elemental del derecho internacional”, destacando que la medida de Irán “sienta un precedente de simetría política y de soberanía, sobre todo, jurídica”.

“Irán tiene el mismo derecho que las naciones europeas para definir qué amenazas ponen en riesgo su seguridad nacional”, ha recalcado, afirmando que con esa medida Occidente entiende que no es el único que tiene “la potestad de definir quién es un actor legítimo, y quién es un terrorista”.

Mediante un comunicado, la Cancillería iraní calificó el sábado la medida europea contra el CGRI de “ilegal e injustificada” y contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, al considerar que este cuerpo castrense forma parte oficial de las Fuerzas Armadas iraníes.

Fuente: HispanTV Noticias

ftm/ctl/tqi