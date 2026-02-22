Irán repudia “retórica ideológica extremista” del embajador de EEUU

Irán condena “retórica extremista” del enviado de EE.UU. que reconoció derecho de Israel a tomar la región, y avisa que esto da luz verde al régimen a seguir agresiones.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, condenó enérgicamente el sábado las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en los territorios palestinos ocupados, Mike Huckabee, quien en una entrevista con el comentarista estadounidense Tucker Carlson afirmó que Israel tiene un “derecho bíblico” a controlar toda Asia Occidental desde el río Nilo hasta el río Éufrates.

El diplomático persa culpó a EE.UU. por el expansionismo israelí en la región. “La afirmación de Mike Huckabee de que “estaría bien”, si Israel “se lo llevara todo” y se expandiera desde el Nilo hasta el Éufrates es un claro testimonio de la complicidad activa de Estados Unidos en las guerras de agresión expansionistas del régimen israelí, así como en su genocidio colonial contra los palestinos”, escribió Baqai en una publicación en X.

Mike Huckabee's postulation that

‘It would be fine' if Israel 'took it all,’ and expand from the Nile to the Euphrates, is a bold testament to American active complicity in Israeli regime's expansionist wars of aggression as well as its colonial genocide of Palestinians.



The… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) February 22, 2026

El vocero señaló que la República Islámica de Irán se suma a la condena generalizada del mundo islámico, incluida la hecha por la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), avisando que esa postura extremista abriría el camino al mayor expansionismo ilegal israelí en la región.

“‘Tal retórica ideológica extremista’ solo envalentonaría aún más al régimen ocupante a persistir en sus crímenes atroces y medidas ilegales contra los palestinos, así como en su constante agresión contra las naciones de la región”, concluyó.

Las declaraciones de Huckabee tuvieron fuertes reacciones desde países árabes e islámicos. Un comunicado conjunto encabezado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y respaldado por Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Catar, Indonesia, Pakistán y otros, denunció las declaraciones como una “flagrante violación del derecho internacional y una amenaza a la estabilidad regional”.

Estos países enfatizaron en que Israel “no tiene soberanía alguna” sobre los territorios palestinos ocupados o cualquier otra tierra árabe, y advirtieron que la retórica expansionista “solo inflamará la violencia” y socavará los esfuerzos de paz.

ftm/ctl/tqi