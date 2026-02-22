Israelíes protestan y piden a Netanyahu rendir cuentas por fracaso en Gaza

Miles de israelíes protestan en varias ciudades contra Netanyahu reclamando responsabilidad por sus errores a partir del 7 de octubre de 2023.

En la plaza Habima, en el centro de Tel Aviv, cientos de manifestantes se congregaron para exigir reformas profundas y responsabilizar al gabinete por lo que consideran fallas críticas en materia de seguridad y gestión.

Al mismo tiempo, en Al-Quds (Jerusalén), la policía empleó cañones de agua para dispersar a los manifestantes frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, deteniendo a al menos dos personas, incluida una figura de la derecha, según medios locales. Las autoridades sionistas calificaron la protesta de “ilegal” y describieron a los manifestantes como “violentos y alborotadores”, afirmando que se vieron obligadas a emplear fuerza y equipos antidisturbios después de que los presentes se negaran a cumplir las órdenes policiales.

'Evading responsibility': Thousands rally across Israel against Netanyahu gov't over October 7, Arab crime https://t.co/KWJlnzlt5W Haaretz pic.twitter.com/fNKOi32uIf — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) February 21, 2026

Los manifestantes también expresaron su indignación por lo que consideran la negativa de Netanyahu a asumir responsabilidad por las fallas y la incapacidad para enfrentar la operación Tormenta de Al-Aqsa del 7 de octubre de 2023, un evento que sumió al régimen sionista en una crisis prolongada. A este respecto, exigieron la creación de una comisión de investigación que esclarezca los errores cometidos y depure responsabilidades. Para muchos, la falta de transparencia y de rendición de cuentas ha erosionado aún más la confianza en el liderazgo de Netanyahu.

Un grupo de 31 exjefes de departamento y cinco exdirectores del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior de Israel) firmaron la semana pasada una carta abierta, en la que acusaron al gabinete extremista israelí de intentar consolidar una narrativa que exonera a Netanyahu y culpa al anterior director del Shin Bet, Ronen Bar, y a sus subordinados por el humillante fracaso de Israel en la operación sin precedentes palestina Tormenta de Al-Aqsa, desde la Franja de Gaza, contra instalaciones militares y asentamientos israelíes ubicados al sur de la Palestina ocupada.

La operación Tormenta de Al-Aqsa rompió el mito de la invencibilidad israelí y expuso la fragilidad del ocupante ante la voluntad del pueblo palestino. Pese al genocidio sistemático que ha devastado Gaza y el fin de decenas de miles de vidas inocentes, la Resistencia palestina ha demostrado que la causa de la liberación sigue viva y que la victoria final sobre la ocupación sionista es inevitable.

