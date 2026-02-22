Países árabes arremeten contra retóricas del embajador de EEUU - Noticiero 01:30

Brasil pide una reforma urgente de la ONU y respalda su inclusión como miembro permanente. Irán declara a fuerzas de la UE como terroristas en represalia.

1- Irán declaró a las fuerzas navales y aéreas de los países miembros de la Unión Europea como organizaciones terroristas, en respuesta a la inclusión del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en la lista de grupos terroristas del bloque.

2- Continúa la ola de condenas contra las declaraciones del embajador estadounidense en los territorios ocupados, Mike Huckabee, sobre una posible expansión territorial del régimen sionista en la región de Asia Occidental.

3- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a una reforma urgente de las Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad, al tiempo que respaldó la inclusión de la India y Brasil como miembros permanentes en dicho órgano.

frr/tqi