Ejército israelí defiende a soldado que confesó violaciones en Gaza

Crece la indignación global mientras Israel defiende a un soldado filmado presumiendo de matar a civiles en Gaza, desatando nuevas exigencias de rendición de cuentas.

El ejército israelí anunció la apertura de una investigación interna después de que se difundiera un video en el que un soldado, durante una transmisión en vivo con el creador de contenido estadounidense Jeff Davidson, realizó declaraciones que han provocado indignación internacional. Las autoridades militares calificaron la entrevista de “no autorizada”, señalaron que el efectivo fue reprendido por sus comandantes y confirmaron que la policía militar ha iniciado una pesquisa formal.

En las imágenes, el soldado —quien se identificó como miembro de las fuerzas israelíes desplegadas en Gaza— describió una destrucción generalizada a su alrededor. “¿Quieres ver Gaza? No te sorprendas, aquí no hay casas. Plano, todo plano”, afirmó. Ante la pregunta de que si las fuerzas habían arrasado la zona, respondió afirmativamente. “Hemos matado a mujeres y niños … y, por cierto, no te preocupes … también los violamos”, admitió.

Un portavoz de las fuerzas sionistas sostuvo posteriormente que las declaraciones fueron realizadas “en tono de broma” y reiteró que el contenido del video no contaba con autorización oficial. Sin embargo, la respuesta institucional llegó después de que el material se viralizara en redes sociales, lo que intensificó las críticas sobre la conducta de las operaciones militares en Gaza.

El soldado intentó justificar el ataque contra menores mostrando la imagen de un niño con un arma, que —según dijo— encontró en una vivienda bombardeada. Davidson rechazó ese argumento, señalando que la presencia de menores en un contexto de conflicto no puede utilizarse como justificación para su muerte y atribuyó la responsabilidad a la situación de ocupación y a la dinámica del conflicto en curso.

A este respecto, las organizaciones de derechos humanos citaron el video como un ejemplo preocupante de posibles violaciones graves del derecho internacional. En informes previos también han documentado denuncias de abusos y violencia sexual contra palestinos en contextos de detención, incluido material difundido desde el centro de la cárcel Sde Teiman que generó controversia y pedidos de investigación independiente.

En marzo de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) en el que concluyó que fuerzas israelíes habrían empleado violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género en el marco de operaciones desde el 7 de octubre de 2023. El informe sostuvo que algunos de estos actos podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, afirmaciones que Israel ha rechazado en reiteradas ocasiones.

Desde el 7 de octubre de 2023, los ataques israelíes han dejado más de 72 000 palestinos muertos y más de 172 000 heridos, según autoridades sanitarias de Gaza, la mayoría mujeres y niños. La comunidad internacional continúa exigiendo transparencia y rendición de cuentas mientras se acumulan denuncias de abusos sistemáticos.

