Witkoff: Trump está curioso por qué Irán “no capitula” ante presiones

El enviado especial de EE.UU. dice que Trump ha sido sorprendido al ver que Irán no se intimida ni se repliega ante el despliegue estadounidense frente a sus costas.

En una entrevista con Fox News, publicada el sábado, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó que el presidente Donald Trump cuestiona por qué Teherán no ha “capitulado”, a pesar de lo que describió como un importante poder naval y marítimo estadounidense desplegado cerca y frente a las costas de Irán.

“El presidente me preguntó eso esta mañana, y él está [...] no quiero usar la palabra frustrado, porque entiende que tiene muchas alternativas, pero tiene curiosidad por saber por qué no han [...]; no quiero usar la palabra capitulado, pero por qué no han capitulado”, dijo Witkoff, quien lidera, junto a Jared Kushner, yerno de Trump, la delegación estadounidense en las negociaciones indirectas con Irán sobre el programa nuclear del país persa.

Witkoff sugirió además que Washington espera que Irán declare formalmente que no busca un arma nuclear y describa pasos concretos para demostrarlo.

Sus declaraciones se produjeron, mientras EE.UU. mantiene desplegado desde principios de enero una gran maquinaria bélica, compuesta por el portaviones ‘USS Abraham Lincoln’, y su grupo de ataque, en las aguas de Asia Occidental. El magnate republicano ha amenazado repetidamente con lanzar un ataque militar, si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Washington escaló aún más la tensión al anunciar la movilización de su pieza más pesada, el ‘USS Gerald R. Ford’, el buque de guerra más grande del mundo, diciendo que el portaviones se encontraba en ruta de Asia Occidental desde el Atlántico.

Esto mientras los dos países están involucrados en un proceso diplomático para alcanzar un acuerdo nuclear. Hasta ahora, se han celebrado dos rondas de pláticas indirectas, bajo mediación de Omán.

Tras las conversaciones efectuadas el martes en Ginebra, el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, afirmó que las partes habían acordado los “principios rectores”, aunque Trump dijo que estaba considerando un ataque limitado contra Irán para forzarlo a avanzar en las discusiones.

El martes, justo en momentos en que las delegaciones de Irán y EE.UU. llevaban a cabo la segunda ronda de discusiones, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, respondió a la retórica bélica del republicano, amenazando con hundir el portaviones estadounidense desplegado en la zona. “Dicen una y otra vez que han enviado un barco de guerra a Irán. Sin duda es un arma peligrosa, pero más peligrosa es el arma que puede enviar ese barco al fondo del mar”, dijo el Líder de Irán en uno de sus mensajes más desafiantes dirigido a EE.UU.

La República Islámica también envió un mensaje de poder a EE.UU., iniciando esta semana un ejercicio naval a gran escala en el Golfo Pérsico y el estratégico estrecho de Ormuz, donde la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) practicó combate naval para contrarrestar una eventual agresión.

Irán ha enfatizado que no tolerará amenazas, ni presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, está plenamente preparada para cualquier escenario, pero advierte de que cualquier mínima agresión al país, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

