En 2025, la gestión de Javier Milei en Argentina quedó marcada por denuncias de corrupción, incluso ligadas al narcotráfico, pese a triunfar en las legislativas.

A principios de 2025 Milei construyó con socios en Estados Unidos una cripto estafa que tuvo el nombre de Libra, utilizando la influencia presidencial. El hecho perjudicó a miles de personas que perdieron sus ahorros y generó un pedido de juicio político que fue detenido en el Congreso.

Un azote constante de cada miércoles frente al Congreso, que tuvo incluso momentos de represión extremos como el ataque con un proyectil de gases, por parte de las fuerzas al mando de Patricia Bullrich, contra la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, que estuvo en riesgo de muerte y le dejó traumatismos permanentes. HispanTV fue la única señal internacional que estuvo registrando ese momento.

Otro de los escándalos de corrupción estuvo ligado a las comisiones cobradas por la hermana del presidente que según grabaciones eran del 3 por ciento, en detrimento de las necesidades de los niños con capacidades diferentes y hospitales con especialidad en pediatría.

Al mismo tiempo se llevó adelante el arresto domiciliario de la ex presidenta Cristina Fernández, en una clara muestra de las operaciones políticas desde el Poder Judicial.

A pesar de esta realidad, el partido de Milei, ganó las elecciones legislativas, teniendo como cabeza de lista a una persona vinculada al narcotráfico, que tuvo que ser reemplaza en la última semana.

Sebastián Salgado, Buenos Aires

