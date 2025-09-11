“Bancarrota del terrorista Netanyahu”; Resistencia apoya a Yemen

Los movimientos de Resistencia Hezbolá del Líbano y HAMAS de Palestina condenan la agresión israelí contra Yemen, llaman a frenar ataques y proteger la región.

El Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), ha condenado este jueve mediante un comunicado, la agresión del régimen sionista contra Yemen, que dejó muertos y heridos entre civiles y periodistas.

El movimiento libanés señala que esta agresión es un reflejo de la “bancarrota del terrorista Netanyahu”, quien ha fracasado en su intento de destruir la Resistencia y detener sus operaciones en Gaza y Cisjordania, además de haber perdido la capacidad de disuasión frente a Yemen.

Hezbolá, expresando su solidaridad con los medios de comunicación yemeníes, instó a los sindicatos, organizaciones jurídicas árabes e internacionales, así como a todas las entidades mediáticas, a condenar esta agresión y presentar demandas contra sus responsables.

A través de un comunicado, Hezbolá afirmó que se trata de una “brutal y traicionera agresión” contra medios de comunicación y trabajadores de prensa, y recordó que la entidad israelí “ha intentado constantemente ocultar sus crímenes”.

El texto, ha señalado que la ofensiva refleja la “bancarrota del terrorista Netanyahu”, cuyo objetivo es lograr “victorias ilusorias para evadir el fracaso y la derrota”.

Asimismo, subraya que la agresión ocurre tras el fracaso de “Israel” en sus intentos de eliminar la Resistencia en Gaza y Cisjordania y de frenar la firmeza de Yemen en su apoyo a la causa palestina.

El movimiento libanés, expresa su plena solidaridad con los medios yemenitas, a quienes calificó de resistentes frente a la censura y la violencia.

Además, insta a sindicatos de prensa, instituciones de comunicación y organizaciones de derechos humanos a condenar la ofensiva y a llevar a los responsables ante tribunales internacionales.

HAMAS: agresión israelí contra Yemen, flagrante violación del derecho internacional

A su vez, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) calificó este ataque como una flagrante violación del derecho internacional, una agresión a la soberanía de Yemen y una expansión de la violencia sionista en la región. Yemen promete: Haremos que Israel se humille profundamente por sus agresiones HAMAS expresó su plena solidaridad con el pueblo yemení, destacando la valentía de sus fuerzas armadas y los miembros del movimiento popular yemení Ansarolá, quienes han continuado apoyando al pueblo palestino, especialmente en Gaza, frente al brutal genocidio que sufren. El movimiento palestino hizo un llamado urgente a los países árabes e islámicos, así como a la comunidad internacional y sus instituciones, para que asuman su responsabilidad en detener la imprudencia del régimen sionista y sus líderes criminales de guerra. Finalmente, el movimiento palestino de la Resistencia instó a tomar medidas inmediatas para frenar la agresión contra el pueblo palestino y las crecientes amenazas a la seguridad y estabilidad de la región y sus pueblos. Medio sionista: Yemen es invencible, Israel evita conflicto directo

La agresión de Israel contra Yemen, perpetrada el miércoles, impactó las sedes de los periódicos 26 de Septiembre y Al-Yaman en Saná, dejando varios periodistas muertos y heridos.

Una fuente de la Fuerza Aérea israelí reveló a medios hebreos que el ataque a Yemen involucró más de 10 aviones de guerra y el lanzamiento de más de 30 misiles contra 15 objetivos.

Esta última agresión israelí contra Saná y Al-Yauf representa una escalada significativa en la campaña sionista para presionar a Yemen a cesar su apoyo militar a Gaza. En las últimas semanas, la ocupación israelí ha intensificado los bombardeos sobre ciudades yemeníes, atacando infraestructuras civiles, barrios residenciales e instalaciones gubernamentales.

A pesar de las ofensivas sionistas, Yemen ha respondido con operaciones militares dentro de la Palestina ocupada, incluyendo ataques de precisión a los aeropuertos de Ramon y Lod (Ben Gurion) en los territorios ocupados. Estas acciones han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las defensas aéreas israelíes y han subrayado la creciente capacidad de Yemen para golpear objetivos estratégicos.

Los ataques contra civiles en Yemen y las masacres en Gaza reflejan la desesperación de Israel por obtener avances políticos y militares. En lugar de disuadir a Yemen, estos ataques han fortalecido su determinación de seguir apoyando al pueblo palestino. Desde octubre de 2023, las fuerzas yemeníes han atacado múltiples objetivos dentro de los territorios ocupados en respuesta al genocidio en Gaza.

ayk/hnb