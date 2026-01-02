Asesor militar iraní alerta de complots enemigos y exige unidad nacional

Un alto asesor militar iraní enfatizó la necesidad de vigilancia, unidad nacional y evitar divisiones sociales ante los complots de los enemigos del país.

En una ceremonia conmemorativa del sexto aniversario del martirio del general Qasem Soleimani llevada a cabo el jueves en Isfahán (centro), el asesor del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Hosein Ashtari, afirmó que lemas como los derechos de las mujeres son parte de los esfuerzos del enemigo para sembrar divisiones entre el pueblo.

Al señalar que los adversarios no pueden lograr sus objetivos a través de medios militares o de seguridad y, en cambio, buscan crear discordia, destacó la importancia de que los funcionarios atiendan las necesidades de los desfavorecidos, evitando la explotación política de las cuestiones sociales.

“La unidad y la cohesión asestan un duro golpe a nuestros enemigos … no triunfarán mediante enfrentamientos militares o de seguridad, y debemos asegurarnos de que no surja ninguna división entre la población”, apostilló.

En cuanto a las presiones económicas que sufre la gente, el alto funcionario iraní advirtió contra los intentos de explotar dichas dificultades para obtener beneficios políticos. “Hay muchas maneras de abordar las presiones económicas, y cualquier intento de utilizar esto como pretexto para agendas políticas es claramente inaceptable para nuestro pueblo”, agregó.

Ashtari identificó “mantener la cohesión” como una prioridad nacional clave, señalando que preservar la República Islámica es, según el difunto fundador de la República Islámica, Imam Jomeini (P), un deber primordial.

Al recordar la historia de Irán de enfrentar complots, sanciones y amenazas desde la victoria de la Revolución Islámica en 1979, Ashtari aseveró que “dondequiera que esté en juego la seguridad del pueblo, los ciudadanos siempre se han mantenido unidos”.

msr/tqi