Presidente de Irán promete seguir el camino de Soleimani y la Resistencia

El presidente de Irán afirma que el país continuará con firmeza el camino y el legado del mártir Soleimani y de líderes de la Resistencia en defensa de la justicia.

En una ceremonia conmemorativa del sexto aniversario de los líderes de la Resistencia, Masud Pezeshkian ha destacado este jueves que el mártir Qasem Soleimani fue un defensor de los oprimidos, de la verdad y la justicia, y que actuó sin jactancia ni autobombo, por ello, se hizo popular y ocupó una posición destacada no solo en Irán, sino en todo el mundo.

El mandatario persa ha subrayado que el mártir Soleimani no pertenecía a ningún grupo o facción, sino que estaba presente en todos los escenarios, defendiendo a Irán, a los países islámicos y a los musulmanes.

“Estamos comprometidos a continuar el camino de estos queridos con todas nuestras fuerzas, y no permitiremos que este camino y objetivo se dejen de lado, y nos opondremos a los opresores y a los arrogantes y no nos someteremos a ellos”, ha ratificado en una ceremonia celebrada para conmemorar el aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, en el Gran Mosalá o sala de oración del Imam Jomeini (P) en Teherán, la capital de Irán.

Pezeshkian ha dejado claro que el mártir Soleimani fue un ejemplo único de moralidad, honestidad, valentía, defensa de la justicia y de los oprimidos. “Lo que nos une hoy es el camino que debemos seguir, y este camino no es otro que el de los mártires de la Resistencia”, ha señalado.

En cuanto al asesinato del general Soleimani y los líderes de la Resistencia a manos de los criminales estadounidenses e israelíes, el presidente ha afirmado Estados Unidos y el régimen israelí están perpetrando hoy “terrorismo de Estado” bajo el pretexto de la civilización, la democracia y la defensa de la libertad, y están asesinando a las personas de élite iraníes y a quienes buscan la libertad en el mundo.

“El mártir Soleimani fue un ejemplo vivo para el pueblo iraní, para aquellos que buscan la libertad, los defensores de la verdad y los oprimidos de todo el mundo. Por lo tanto, seguiremos su ejemplo y trabajaremos en el gobierno para continuar su trayectoria, enfrentándonos firmemente a los arrogantes y sin someternos a ellos”, ha enfatizado.

El general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, y el alto comandante mártir iraquí, Abu Mahdi al-Muhandis, ambos actores clave en la lucha antiterrorista regional, fueron asesinados en un ataque estadounidense cerca de Bagdad, capital iraquí, el 3 de enero de 2020, por orden directa del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

