Teherán conmemora el legado de Qasem Soleimani en la política global

La Conferencia Internacional, Diplomacia y Resistencia, en Teherán, reunió a varios diplomáticos, expertos y activistas para analizar el impacto y el legado del teniente general Qasem Soleimani en la política internacional y la seguridad regional.

En vísperas del sexto aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, Teherán acogió la conferencia "Diplomacia y Resistencia". Participaron autoridades iraníes, intelectuales y activistas extranjeros.

Durante la cita, se destacó el papel del general Soleimani, como el arquitecto del eje de resistencia en Asia Occidental.

Según el canciller de Irán, la política exterior de la República Islámica también se basa en concepto de la resistencia.

Durante el evento, resaltaron también la importancia estratégica de la disuasión en la visión del comandante martirizado iraní.

Y los invitados internacionales coincidieron en la habilidad excepcional de Soleimani, para combinar la fuerza militar con una diplomacia hábil y unificadora.

El teniente general Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, fue asesinado en 2020 por un ataque de EE.UU. en el aeropuerto de Irak, un acto que Irán calificó de terrorismo de Estado.

Maryam Saeedi, Teherán.

