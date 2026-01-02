EE.UU. e Israel discuten la 2ª fase del alto el fuego en Gaza, con desacuerdos visibles. Los gazatíes continúan sufriendo graves consecuencias del conflicto.

Las reuniones celebradas en Florida entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu han vuelto a situar a Gaza en el centro de las conversaciones políticas internacionales. El encuentro se centró en el futuro del alto el fuego y en la llamada segunda fase del plan para el enclave, condicionada por Washington al desarme de HAMAS.

Trump ha insistido en acelerar esta segunda etapa y ha fijado como fecha límite alrededor del 15 de enero para anunciarla oficialmente. Sin embargo, Netanyahu mantiene su rechazo a avanzar sin la devolución del último rehén y sin garantías sobre el desarme efectivo de HAMAS, lo que evidencia diferencias entre ambos líderes sobre cómo avanzar en el proceso.

Por otra parte, fuentes israelíes señalaron que ambas partes acordaron iniciar la reconstrucción en Rafah, mientras asesores de Trump presionan para reabrir el cruce de Rafah en ambos sentidos. Además, Trump habría evitado vincular la recuperación del último cuerpo israelí en Gaza al inicio de la segunda fase, y existirían entendimientos no anunciados sobre zonas de operación del ejército israelí y la reconstrucción. Sin embargo, hasta el momento, nada esta claro.

Mientras Trump apuesta por acelerar los plazos y anunciar pronto la segunda fase, Netanyahu pone condiciones claras sobre seguridad y retenidos. Decisiones tomadas lejos de Gaza, que marcarán el futuro del enclave, aunque sobre el terreno la población sigue esperando que estas negociaciones se traduzcan en un alivio real. Aunque hay que recalcar que se ve la mano de EEUU en todo el sufrimiento de los gazatíes.

Huda Hegazi, Gaza

frr/tqi