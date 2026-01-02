ASIA OCCIDENTAL   /   Palestina

Bebé de 3 semanas muere congelado en campo de refugiados en Gaza

  • Una madre palestina junto a sus hijos cerca del fuego en la Franja de Gaza.
Publicada: viernes, 2 de enero de 2026 1:38

Una bebé de tres semanas murió debido a las bajas temperaturas en la Franja de Gaza, en medio de las destrucciones causadas por el régimen de Israel.

La víctima, identificada como Malak Rami Ghneim, vivía con su familia en una tienda de campaña en el campamento de refugiados palestinos de Al-Nuseirat, en el centro de la Franja, informó el jueves el diario palestino Filastin.

En la misma jornada, en un incidente separado, una mujer y su hijo murieron y otras cinco personas resultaron heridas con quemaduras en un sucedido desatado en una tienda de campaña en la ciudad de Gaza.

El año 2025 ha cerrado en Gaza con 416 fallecidos por ataques israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego del pasado octubre entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y el régimen de Israel.

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí contra Gaza ha provocado la muerte de al menos 71 271 palestinos y ha dejado 171 233 heridos, según las autoridades sanitarias del enclave.

