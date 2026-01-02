Bebé de 3 semanas muere congelado en campo de refugiados en Gaza

Una bebé de tres semanas murió debido a las bajas temperaturas en la Franja de Gaza, en medio de las destrucciones causadas por el régimen de Israel.

La víctima, identificada como Malak Rami Ghneim, vivía con su familia en una tienda de campaña en el campamento de refugiados palestinos de Al-Nuseirat, en el centro de la Franja, informó el jueves el diario palestino Filastin.

En la misma jornada, en un incidente separado, una mujer y su hijo murieron y otras cinco personas resultaron heridas con quemaduras en un sucedido desatado en una tienda de campaña en la ciudad de Gaza.

El año 2025 ha cerrado en Gaza con 416 fallecidos por ataques israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego del pasado octubre entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y el régimen de Israel.

A Palestinian mother and her child died in Gaza City after a fire broke out in their makeshift tent.



Meanwhile, another child froze to death due to severe cold, as the humanitarian crisis deepens amid an Israeli blockade on much-needed aid.

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí contra Gaza ha provocado la muerte de al menos 71 271 palestinos y ha dejado 171 233 heridos, según las autoridades sanitarias del enclave.

