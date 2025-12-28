“Muerte lenta” en Gaza: Israel permitió solo entrada de 41% de ayuda

El Gobierno de Gaza acusó a Israel de someter a los palestinos a una “muerte lenta” tras permitir el ingreso de solo el 41 % de la ayuda humanitaria necesaria.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre —80 días—, las fuerzas israelíes han cometido “graves y sistemáticas violaciones del acuerdo” y su protocolo humanitario, ha denunciado este domingo el Gobierno gazatí.

Israel ha limitado el ingreso de ayuda humanitaria en el enclave, de modo que solo han ingresado 19 764 camiones de los 48 000 previstos, es decir, el 41 %, con un promedio diario de unos 250 frente a los 600 necesarios, ha denunciado el Gobierno gazatí.

“Esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza”, ha agregado.

Respecto al combustible, únicamente han ingresado 425 camiones de los 4000 estipulados, un 10 % del total, dejando a hospitales, panaderías e instalaciones de agua y saneamiento “prácticamente paralizados”.

Las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos, herido a 1141. Entre las 969 violaciones registradas se incluyen 298 disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y “ataques selectivos” contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.

El Gobierno de Gaza ha calculado que 1,5 millones de gazatíes —de los 2 millones que habitan la Franja— están desplazados debido a la destrucción generalizada de edificios. Además, han denunciado que Israel impide la entrada de tiendas de campaña, casas móviles, caravanas y materiales para refugios, “en flagrante violación del acuerdo y del derecho internacional humanitario”.

En este sentido, ha indicado que 20 personas han muerto por el derrumbe de 49 viviendas dañadas por bombardeos, donde se habían refugiado. Dos niños fallecieron por el frío extremo en tiendas temporales, y 127 000 tiendas han quedado inutilizables. Según Defensa Civil de Gaza, en las últimas horas una mujer y un niño murieron ahogados tras derrumbarse un muro por las intensas lluvias.

El comunicado ha advertido también que la Franja entra ahora en el período conocido como ‘Al Arbainia’ (la cuarentena), caracterizado por el frío, lo que genera preocupación por nuevas muertes entre los desplazados si persisten estas condiciones.

Desde octubre de 2023, las ofensivas israelíes en Gaza han matado a 71 266 personas, en su mayoría mujeres y niños, y han herido a 171 219 y también dejó el enclave en ruinas.

