¿Cómo Soleimani fortaleció la Resistencia palestina y aplastó a Daesh?

Como máximo comandante antiterrorista de Irán, el teniente general Qasem Soleimani desempeñó un papel decisivo en la configuración y coordinación de movimientos de resistencia en múltiples regiones, ganándose elogios de líderes políticos, figuras de la resistencia y gobiernos desde Asia Occidental hasta América Latina.

Por Maryam Qarehgozlou

El mártir Soleimani –también conocido como “Hach Qasem”–, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) de Irán, fue asesinado junto a Abu Mahdi al-Muhandis, subdirector de las Unidades de Movilización Popular de Irak (PMU), y otros compañeros, en un ataque con dron estadounidense autorizado por el presidente Donald Trump cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad en enero de 2020.

Era ampliamente reconocido como el arquitecto central de un marco de resistencia transnacional que unificó luchas locales en un solo frente, destruyendo al terrorismo takfirí de Daesh mientras desafiaba el imperialismo occidental y el expansionismo sionista.

Palestina: Construyendo una resistencia autosuficiente

La contribución del general Soleimani al fortalecimiento de la resistencia palestina ha sido ampliamente considerada histórica, cambiando la forma en que el mundo percibe la cuestión palestina.

Supervisó la provisión de armas a las facciones de la resistencia palestina y, más importante aún, transfirió conocimientos técnicos que permitieron a los grupos de resistencia con base en Gaza y en la Cisjordania ocupada fabricar cohetes y otras armas de manera local.

El desarrollo del “poder coheteril” del movimiento de resistencia palestino se considera uno de los legados más duraderos de la estrategia del comandante iraní.

Junto con el excomandante de Hezbolá, Imad Mughniyeh, al general Soleimani también se le atribuye la conceptualización y el diseño inicial de las vastas redes de túneles bajo la Franja de Gaza, que resultaron decisivas durante la guerra genocida lanzada por Israel en octubre de 2023.

Aunque fue martirizado antes de que la resistencia palestina asombrara al mundo con la operación Tormenta de Al-Aqsa, sus esfuerzos dieron fruto. A pesar de una destrucción sin precedentes, Israel no logró derrotar a Hamas ni a la resistencia, y finalmente se vio obligado a aceptar un alto el fuego el 10 de octubre.

Aplastando a Daesh y derrotando el proyecto occidental

El general Soleimani desempeñó un papel clave en el desmantelamiento del grupo terrorista takfirí Daesh, creado por Estados Unidos, en Asia Occidental, desde Irak hasta Siria y más allá.

Se reconoce ampliamente que Estados Unidos, el régimen sionista y sus aliados regionales facilitaron el ascenso de Daesh como parte de un plan más amplio para derrocar gobiernos en la región, particularmente en Siria e Irak.

Daesh desató una brutalidad sin precedentes en ambos países: masacró civiles, esclavizó mujeres y destruyó ciudades enteras, antes de amenazar a Líbano y a otras naciones.

En ese momento crítico, el general Soleimani surgió como el arquitecto de una contraofensiva regional contra este temido grupo terrorista respaldado por Occidente.

Siguiendo las instrucciones del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, movilizó el Eje de la Resistencia, coordinó fuerzas dispersas y construyó una alianza que finalmente aplastó a la entidad terrorista.

Viajó personalmente a Moscú para persuadir a Rusia de unirse a la lucha contra Daesh. El presidente Vladimir Putin aceptó, y Hezbolá también se sumó a la alianza.

En Irak, el general Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis unificaron a comunidades chiíes, suníes, kurdas, cristianas, turcomanas y izadíes en una resistencia histórica que liberó ciudades ocupadas y desmanteló el proyecto terrorista.

La alianza que forjó destruyó los cálculos imperiales de Washington, protegió la soberanía regional y preservó a la población cristiana autóctona de Irak y Siria, comunidades que más tarde rindieron homenaje al general Soleimani en ceremonias eclesiásticas tras su martirio.

Un estratega por excelencia

Los líderes mundiales han enfatizado repetidamente que el general Soleimani no fue simplemente un comandante en el campo de batalla, sino un estratega político y militar que construyó redes duraderas, coordinó actores a través de fronteras y redefinió los equilibrios de poder regionales.

Estas evaluaciones se expresaron abiertamente antes y después de su asesinato y continúan siendo reiteradas años después.

En un discurso en enero de 2025, con motivo del quinto aniversario del martirio del general Soleimani, el ayatolá Jamenei elogió sus contribuciones extraordinarias y su papel en la formación del Eje de la Resistencia contra el régimen sionista y sus patrocinadores.

El ayatolá Jamenei describió al mártir Soleimani como “el hombre que revivió el frente de la resistencia”, reconociéndole el mérito de movilizar a la juventud y las capacidades de diferentes naciones contra la dominación extranjera.

También subrayó que los esfuerzos del general Soleimani en Irak, Siria y Líbano reconfiguraron fundamentalmente el equilibrio frente a los grupos takfiríes y la agresión externa, y añadió que sus sacrificios fueron “nunca en vano”.

“La estrategia constante del mártir Soleimani fue revivir el frente de la resistencia, es decir, utilizar las capacidades y la juventud de cada país, y ejecutó esta estrategia de la mejor manera en Siria, Irak y Líbano”, afirmó el Líder durante su discurso.

El ayatolá Jamenei calificó los esfuerzos del comandante antiterrorista como “únicos” en la defensa de la soberanía de Irán y del más amplio Frente de la Resistencia.

Sayyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá, quien fue martirizado el año pasado en un ataque israelí en Beirut, reconoció al general Soleimani por años de apoyo a los grupos de resistencia palestinos, diciendo: “Los éxitos de hoy en Gaza son el resultado de años de apoyo” proporcionado por el comandante mártir y la Fuerza Quds.

“Los logros de hoy [en Gaza] son fruto de años de trabajo persistente y lucha de los movimientos palestinos, a los que Hach Qasem y la Fuerza Quds brindaron toda la asistencia posible”, señaló Nasrallah durante el cuarto aniversario del martirio del general Soleimani el año pasado.

Describió al general Soleimani como un comandante estratégico, humilde e influyente que desempeñó un papel clave en la coordinación de las fuerzas de resistencia.

“El mártir de al-Quds”

El jefe de la Oficina Política de Hamas, Ismail Haniya, durante el histórico funeral del mártir Soleimani en Teherán, elogió al fallecido comandante por su apoyo a Hamas y a otros grupos palestinos.

Lo que Soleimani “proporcionó a Palestina y a la resistencia los ha colocado en la posición que ocupan hoy en términos de poder y firmeza”, dijo Haniya en aquel momento.

Haniya, quien calificó al general Soleimani como “el mártir de al-Quds”, afirmó que su martirio no detendría a los grupos de resistencia palestinos en su lucha contra el régimen israelí.

Haniya fue asesinado en julio de 2024 por el régimen israelí, mientras se encontraba en Teherán como invitado oficial en la ceremonia de inauguración del presidente Masud Pezeshkian.

El líder de Ansarolá de Yemen, Abdul-Malik al-Houthi, en una carta con motivo del primer aniversario del martirio del general Soleimani, describió al líder de la resistencia como un ejemplo de fe, lealtad y sacrificio, señalando que su vida estuvo marcada por una honestidad inquebrantable, lealtad y esfuerzo incansable, y que sería recordado por las generaciones futuras.

“Poseía el más alto grado de visión, conciencia, sinceridad, abnegación y humildad”, decía la carta escrita por el líder de la resistencia yemení.

“De hecho, desempeñó un papel decisivo e influyente en todos los escenarios y en cada frente en el que estuvo presente. En última instancia, alcanzó la salvación a través de una forma única de martirio, que demostró claramente el impacto real de Hach Qasem y el profundo enojo que provocó su influencia entre las fuerzas de la arrogancia y la tiranía”.

En los actos conmemorativos, él y su movimiento rindieron homenaje al general Soleimani y a Abu Mahdi al-Muhandis como líderes de la liberación de la Ummah Islámica, cuyo legado debe “continuar fortaleciéndose contra el imperialismo y el sionismo”.

Mohamad Mohaqiq, quien se desempeñó como Segundo Vicejefe Ejecutivo de Afganistán bajo Abdulá Abdulá entre 2014 y 2019, durante una cumbre internacional sobre la lucha contra el extremismo en 2017, elogió el liderazgo estratégico del general Soleimani y su “papel destacado” en la derrota del grupo terrorista Daesh junto a fuerzas aliadas.

Agradeció “a todos los combatientes que cooperaron en estas guerras desde Irak, Siria, Afganistán, Pakistán y otras partes del mundo”, y destacó explícitamente la contribución del general Soleimani a lo que denominó “la guerra del Islam contra la infidelidad y las conspiraciones de la arrogancia mundial”.

“Una memoria inmortal”

El expresidente sirio Bashar al-Assad, quien fue depuesto el pasado diciembre por una milicia respaldada por Estados Unidos e Israel, también reconoció públicamente el papel del general Soleimani en el apoyo al Estado sirio durante la guerra civil instigada desde el extranjero, que comenzó en 2011.

En una carta de condolencias al Líder de Irán en 2020, Assad elogió al general Soleimani por su apoyo inquebrantable a Siria durante los años de guerra impuesta.

Señaló que el pueblo sirio “no olvidará que se mantuvo al lado del ejército árabe sirio”, y que “la memoria del mártir Soleimani permanecerá inmortal en la conciencia del pueblo sirio”.

En un mensaje con motivo del segundo aniversario del martirio de Soleimani, Assad destacó que Estados Unidos lo había convertido en objetivo porque difundía “el espíritu de sacrificio” en la región.

“Soleimani era un peligro para los intereses de Washington y sus aliados en la región”, decía el comunicado, agregando que en cada misión, el general Soleimani buscaba destruir los cimientos del proyecto estadounidense.

En una entrevista en diciembre de 2021, el presidente venezolano Nicolás Maduro describió a Soleimani como un hombre valiente, alegre y optimista, y agradeció a Dios por haberlo conocido.

También afirmó que Soleimani “combatió el terrorismo y a los brutales criminales terroristas que atacaron a los pueblos del Eje de la Resistencia”.

Según Maduro, el general Soleimani visitó Venezuela en 2019 y ayudó a coordinar el apoyo técnico durante un ciberataque a la infraestructura eléctrica del país.

Las discusiones que mantuvieron se implementaron en su totalidad, aseguró Maduro.

El asesinato del general Soleimani, autorizado por Trump, representó una pérdida irreparable para la humanidad y un gran favor al régimen sionista, contra el cual Soleimani lideró una lucha inspirada y exitosa.

Sin embargo, como enfatizan repetidamente líderes y combatientes de la resistencia, su legado no terminó con su martirio. Las redes, ideas y el sentido de propósito que ayudó a cultivar permanecen activos, adaptándose a nuevas realidades y desafíos.

A pesar de los reveses en Siria y del daño sufrido por Hezbolá en Líbano, el espíritu más amplio de la resistencia persiste.

Esta resiliencia es especialmente visible en Palestina, donde la resistencia en Gaza continúa bajo una presión extraordinaria y un genocidio israelí en curso, reflejando una determinación que no se ha extinguido a pesar de la magnitud de la adversidad que enfrenta.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV