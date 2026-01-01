Irán alerta que amenazas de EEUU ponen en peligro la credibilidad de la AIEA - Noticiero 13:30

Irán advierte que amenazas de EE.UU. socavan la credibilidad de la AIEA. Protestan en Estambul en solidaridad con Gaza. Venezuela destruye aeronave narco número 40 en Apure.

1. Irán advierte que las amenazas de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares ponen en peligro la credibilidad de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

2. El primer día de 2026, más de 400 Organizaciones No Gubernamentales, se reúnen en el puente de Gálata, en la ciudad turca de Estambul, para expresar su solidaridad con Gaza y con el pueblo palestino, en medio del genocidio que Israel continúa en el enclave.

3. Venezuela anunció la destrucción de la cuadragésima aeronave vinculada al narcotráfico al cierre de 2025. El derribo, ejecutado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tuvo lugar en el estado de Apure, fronterizo con Colombia.

yzl/rba