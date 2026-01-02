Maduro vuelve a rechazar “falsas” acusaciones de EEUU sobre narcotráfico

El presidente venezolano ha calificado de “falsas” las acusaciones de EE.UU. sobre narcotráfico, usadas para justificar agresiones contra Venezuela.

“Sencillamente, como no me pueden acusar a mí, como no pueden acusar a Venezuela de tener armas de destrucción masiva, como no nos pueden acusar de tener cohetes nucleares, de estar preparando un arma nuclear, de tener armas químicas, entonces inventaron una acusación que Estados Unidos sabe que es tan falsa como aquella acusación de las armas de destrucción masiva que los llevó a una guerra eterna”, ha afirmado este jueves el mandatario en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet.

Maduro ha añadido que “en Estados Unidos saben que esa acusación carece de fundamento. Por eso considero que todo esto debe dejarse de lado y comenzar a dialogar de manera seria, con información verificada y datos en la mano”.

El jefe de Estado venezolano ha señalado que el Gobierno estadounidense ha sido informado en varias ocasiones, a través de distintos voceros, de que Venezuela está dispuesta a mantener conversaciones serias sobre un acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, ha subrayado que, si Estados Unidos busca petróleo venezolano, Venezuela está preparada para recibir inversiones estadounidenses, como las realizadas con Chevron, en cualquier momento y lugar que se desee.

“Si alguna vez se actuara con racionalidad y diplomacia, todo esto podría discutirse perfectamente. Nosotros contamos con la madurez, la altura y, además, somos gente de palabra”, ha concluido Maduro.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado numerosas víctimas, en el marco de su denominada lucha contra las drogas, con al menos 104 personas asesinadas.

En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de “robo y piratería”.

Aunque la Administración estadounidense presenta estas operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas como el Gobierno venezolano sostienen que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de los recursos naturales del país, en particular del petróleo.

ayk/tqi