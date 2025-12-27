Maduro a EEUU: El tiempo del colonialismo y del esclavismo pasó

El presidente de Venezuela señaló el tiempo del colonialismo y del esclavismo ya ha pasado, enfatizando que el futuro de América Latina no puede ser la guerra.

“El futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente, no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo, ni el esclavismo. El tiempo del colonialismo y del esclavismo, el tiempo del vasallaje, el tiempo de arrastrarse a las órdenes de los poderes imperiales, ese tiempo quedó muy lejos atrás”, subrayó el viernes Nicolás Maduro en un encuentro con integrantes de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela.

Maduro afirmó que estos dos países aliados, Venezuela y Cuba, son la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y el Caribe, y que ningún ciudadano de estas naciones desea vivir como esclavo.

“Nuestro camino es la solidaridad, la unión, la emancipación conjunta y la lucha permanente en todos los escenarios de la construcción de un mundo nuevo y, sobre todo, un continente”, declaró el mandatario venezolano.

Anteriormente, Maduro había señalado que sectores de poder en EE.UU. fabrican una ‘realidad virtual’ para robar los recursos de su país, asegurando que hay una ‘guerra psicológica’ contra Venezuela para supuestamente alterar la paz.

“Si en EE.UU., algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad. Se tenía que decir y se dijo”, zanjó Maduro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, al acusar al país sudamericano de “robar el petróleo de EE.UU.”. De este modo, ha interceptado e incautado varios petroleros con crudo venezolano.

Mientras EE.UU. no ha dejado pasar ninguna oportunidad para presionar al gobierno venezolano con el fin de lograr un cambio de régimen, Caracas ha rechazado enérgicamente las medidas brutales impuestas en su contra. El Gobierno venezolano ha reafirmado que estos actos no quedarán impunes y tomará todas las acciones correspondientes, incluyendo denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, otros organismos multilaterales y gobiernos de todo el mundo.

mbn/tmv