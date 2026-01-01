Maduro: Cuando un pueblo decide caminar unido, nada ni nadie lo detiene

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles que la unidad del pueblo es invencible y que nada ni nadie puede detenerla.

Mediante un mensaje de fin de año emitido el miércoles, Nicolás Maduro, calificó al 2025 como un periodo de resistencia victoriosa y de consenso histórico.

Conforme expresó que “este año demostramos quiénes somos, de qué estamos hechos nosotros, los venezolanos, las venezolanas. Cumplimos a cabalidad una bella premisa revolucionaria: cuando un pueblo decide caminar unido, nada, ni nadie lo detiene”.

Durante su alocución, Maduro enfatizó que el mayor logro de 2025 fue la articulación estratégica entre los distintos sectores del país, lo que permitió consolidar una gobernanza basada en la participación comunal y el fortalecimiento institucional.

“Es largo el inventario de esfuerzos, de procesos, de logros, de metas cumplidas. No podría ser de otra manera para un país que persevera, que trabaja, que crea”, afirmó, destacando la capacidad del pueblo venezolano de mantener su fe y entusiasmo frente a los desafíos.

El mandatario señaló que “el 2025 ha sido el año del consenso más amplio y firme que se haya alcanzado en nuestra historia republicana”, al cual definió como “un consenso nacional para la vida, para la paz y para garantizar el futuro”.

Este acuerdo social, según explicó, fue posible gracias a la implementación del Plan de las 7 Transformaciones (7T), un método surgido de la consulta popular que se convirtió en Ley Orgánica de la República y que ha permitido convertir la resistencia victoriosa y comunal en una práctica cotidiana.

En otra parte de su discurso, Maduro resaltó la acelerada puesta en marcha del Plan de la Patria y del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2025-2031, cuyos ejes, dijo, se alinean de manera armónica con las 7T.

Entre los avances más destacados, el presidente mencionó la fusión del poder militar con el poder popular, descrita como “dos columnas que nos permiten solidificar y acelerar la marcha soberana hacia el 2030”.

En otras partes de sus declaraciones el funcionario venezolano señaló la articulación del poder económico con el científico y tecnológico, así como el fortalecimiento del poder espiritual, identitario y cultural de la venezolanidad, que, según dijo, “nos incluye a todos y a todas como el camino que da orden y sentido a todo lo demás”.

“En un año consolidamos el poder nacional de Venezuela, como concepto y realidad palpable en el territorio, en lo político y en lo militar”, confirmó, destacando, que el país ha avanzado hacia la construcción de un “Estado fuerte, profundamente democrático y soberano”.

Además, reiteró los progresos en ciencia, tecnología y cultura, pilares fundamentales para la soberanía cognitiva y espiritual del país.

“La nueva Independencia de la nación es de carácter cognitivo”, afirmó, al tiempo que señaló que la ciencia y la tecnología deben estar “al servicio de la vida, el bienestar social y la defensa de la soberanía”.

La intervención del presidente estuvo marcada por un mensaje de unidad, resistencia y proyección estratégica hacia 2030, en el que el Plan de las 7 Transformaciones se erige como eje rector del nuevo modelo de Estado.

“Gracias a este plan logramos fusionar fuerzas vivas por encima de cualquier diferencia nacional”, concluyó.

ght/hnb