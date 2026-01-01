Israel priva de agua a presos palestinos como castigo colectivo

La autoridad de defensa pública israelí confirmó que a prisioneros palestinos se les negó agua potable como “castigo colectivo” durante la guerra en Gaza.

La autoridad de defensa pública de Israel declaró el miércoles que a los prisioneros palestinos se les negó el acceso al agua potable durante períodos prolongados en medio de la guerra en la Franja de Gaza, describiendo esta medida como una forma de “castigo colectivo”.

El diario hebreo Haaretz citó a la oficina del defensor público, señalando que el servicio penitenciario israelí habría restringido de manera deliberada el acceso al agua potable para los prisioneros palestinos. Según el medio, durante la guerra en Gaza, los detenidos solo podían acceder al agua durante pocas horas o, en algunos casos, apenas medio día. Hasta ahora, las autoridades israelíes se han negado a permitir la publicación del informe.

Asimismo, el diario señaló que el servicio penitenciario de Israel ha negado estas acusaciones, mientras que la defensoría pública ratifica que sus conclusiones se basan en visitas realizadas a varias cárceles israelíes durante 2024.

Paralelamente, un informe anual publicado de manera conjunta por la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos, la Sociedad de Prisioneros Palestinos (PPS) y la organización Addameer documentó las condiciones de severa inhumanidad que afectan a los prisioneros palestinos. Según este informe, 32 detenidos palestinos, incluido un niño, fallecieron bajo custodia israelí en 2025, elevando a 100 el total de muertes desde octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva israelí en Gaza.

El Centro de Estudios sobre Detenidos de Palestina añadió que aproximadamente el 60 % de los palestinos detenidos ilegalmente en cárceles israelíes padecen enfermedades crónicas, y un número significativo ha fallecido durante la detención o poco después de su liberación debido a la gravedad de su estado de salud.

zbg/tmv