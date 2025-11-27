HAMAS: Israel ha convertido sus cárceles en matadero de presos palestinos

HAMAS ha denunciado que Israel ha convertido sus cárceles en “mataderos” de presos palestinos, afirmando que existe amplia documentación internacional al respecto.

Mediante un comunicado emitido este jueves, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha reaccionado sobre los nuevos informes que confirman la intensificación de la tortura y el abuso de los prisioneros palestinos en las cárceles del régimen de Israel.

El movimiento ha subrayado que las estadísticas legales que indican el martirio de 94 prisioneros palestinos en las cárceles del enemigo sionista desde el comienzo de la guerra genocida contra Gaza muestran el método criminal y sistemático de los sionistas, que han convertido las cárceles en campos de exterminio para los palestinos.

De este modo, ha advertido de las violaciones y los crímenes inhumanos de la entidad sionista contra los presos palestinos, recalcando que hay informes jurídicos fiables al respecto, que incluyen brutales palizas, torturas con agua caliente, ataques con perros policía, agresiones sexuales, entre otras torturas.

“Estas violaciones se consideran crímenes de guerra en toda regla según las leyes y convenciones internacionales de derechos humanos, y revelan la naturaleza criminal y sangrienta del régimen sionista, que ha implementado un sistema de tortura en violación de todas las normas y tratados internacionales”, ha criticado.

HAMAS ha hecho hincapié en que el continuo silencio internacional ante este volumen de torturas brutales y el hecho de que no se procese a los líderes del régimen de ocupación que supervisan directamente estos crímenes es una clara luz verde para la continuación de los asesinatos y masacres dentro de celdas y prisiones.

En este sentido, ha instado a todos los países del mundo, la Organización de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y todas las instituciones jurídicas, así como los pueblos libres del mundo, a tomar medidas inmediatas para detener los crímenes del régimen israelí contra los prisioneros palestinos, y a utilizar todos los medios de presión para garantizar los derechos de estos cautivos de acuerdo con los tratados y normas internacionales.

La reacción de HAMAS se produce después de que varias organizaciones de derechos humanos declararon el miércoles en un informe remitido al Comité de la ONU contra la Tortura que Israel ha incrementado sus violaciones de la convención internacional contra la tortura contra prisioneros palestinos.

Según el informe, el régimen utiliza leyes internas incompatibles con el derecho internacional para justificar la detención prolongada de palestinos. El principal método consiste en describir a los retenidos palestinos como “combatientes ilegales”, una descripción que no es aceptada por el derecho internacional, pero Israel lo utiliza para detenerlos durante largos periodos sin respetar sus derechos.

El informe destaca que, durante la reciente guerra en Gaza, más de 4000 palestinos fueron arrestados bajo estas condiciones, y que la detención temporal sin cargos alcanzó los 3500 casos solo en septiembre pasado. Además, la duración promedio de estas detenciones se ha duplicado respecto al periodo previo a la guerra.

Según el reporte, al menos 94 palestinos han perdido la vida en cárceles israelíes desde el inicio de la guerra, como resultado de torturas y malos tratos, y se han documentado decenas de casos de daños físicos irreparables.

