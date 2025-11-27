FFAA: Armada de Irán dará “respuesta decisiva” a cualquier agresión

Un alto mando castrense iraní asegura que la Armada de Irán está plenamente preparada para dar una respuesta decisiva y disuasoria ante cualquier posible agresión enemiga.

El general de división Abdolrahim Musavi, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, ha felicitado este jueves el Día Nacional de la Armada, el 28 de noviembre, al comandante de la Armada y a todos los oficiales, directivos y personal valiente de esta fuerza, destacando la valentía y los roles estratégicos que los marinos han desempeñado en “la defensa de la independencia y seguridad marítima” del país.

Ha elogiado además que desde los primeros días tras la victoria de la Revolución Islámica (1979), “la Armada ha defendido la soberanía nacional, protegido las fronteras marítimas y mantenido una presencia efectiva y prestigiosa en aguas internacionales y regiones marítimas lejanas”, contribuyendo al interés nacional de Irán.

El general Musavi ha calificado la Armada de Irán de una “fuerza estratégica”, diciendo que ésta ha demostrado recientemente, especialmente tras la guerra impuesta de 12 días por Estados Unidos e Israel, “su capacidad, poder y plena disposición para responder de manera decisiva, efectiva y disuasoria a cualquier agresión, aprovechando las capacidades locales, la innovación operativa y el espíritu de lucha de sus valientes combatientes”.

Ha resaltado además que la seguridad sostenible en el Golfo Pérsico, el mar de Omán y las aguas territoriales de Irán se debe a “la coordinación y cooperación constructiva entre la Armada y la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución” (CGRI) de Irán, convirtiéndose hoy en un “modelo destacado de disuasión inteligente y respuesta efectiva frente a amenazas extrarregionales”.

El general Musavi ha señalado que hoy la Armada de Irán no tiene solo un papel militar, sino también “un impacto significativo en los ámbitos científico, educativo, tecnológico y diplomático marítimo”.

Ha concluido, expresando su esperanza sobre el continuo fortalecimiento de la disuasión, mejora de la capacidad operativa, y la seguridad y estabilidad en las aguas nacionales e internacionales.

ftm/hnb