Condenan a 28 años de cárcel a hermano de Álvaro Uribe

Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, fue condenado a 28 años por concierto para delinquir, paramilitarismo y asesinato.

El hermano del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, fue condenado a 28 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos paramilitares y asesinato, una prueba más de la vinculación de la familia Uribe, con grupos armados ilegales, Álvaro Altamiranda nos da los detalles desde la ciudad de Bogotá.

El tribunal de Antioquia, encontró culpable al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia, la justicia lo sindica de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso en crímenes de lesa humanidad, este último por haber conformado el grupo paramilitar los 12 apóstoles.

Muchas son las víctimas que han tenido que sufrir los vejámenes del paramilitarismo, por eso una sentencia de tal magnitud es un reconocimiento de justicia.

Es que la historia de los Uribe asociado al paramilitarismo data de muchos años atrás, el mismo presidente de la república, Gustavo Petro, fue uno de los primeros que los puso al descubierto cuando fue senador.

La condena a Santiago Uribe en segunda instancia podría tener otro episodio en la corte suprema de justicia, claro está, si ésta encuentra méritos para hacer una nueva investigación

Álvaro Altamiranda, Bogotá

rfm/hnb