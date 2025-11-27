Sudáfrica responde a acusaciones de genocidio de EEUU

La Presidencia de Sudáfrica responde a los insultos del presidente estadounidense Donald Trump, quien volvió a acusar al país de genocidio.

La Presidencia sudafricana respondió a los “insultos” del presidente Donald Trump, quien volvió a acusar al país de “genocidio” y amenazó con no invitarlo a la cumbre del G20 del 2026, que se celebrará en Florida.

Mediante un comunicado emitido, las autoridades destacaron que “es lamentable que, a pesar de los esfuerzos y numerosos intentos del presidente [Cyril] Ramaphosa y su administración por restablecer la relación diplomática con Estados Unidos, el presidente Trump continúe aplicando medidas punitivas contra Sudáfrica basándose en desinformación y distorsiones sobre nuestro país”.

En otra parte de sus declaraciones manifestaron que “Sudáfrica es un país soberano, constitucional y democrático y no tolera insultos de otros países sobre su membresía y su valor en las plataformas globales”.

Indicaron que “Sudáfrica respeta la soberanía de todos los países y nunca insultará ni menospreciará a otro país ni su posición y valor en la comunidad de naciones”.

“La nación africana seguirá participando como miembro pleno, activo y constructivo del grupo”, agregaron.

En otra parte de sus afirmaciones, la Presidencia Africana instó a los miembros del G20 a “reafirmar su funcionamiento continuo en el espíritu del multilateralismo, basado en el consenso, con la participación equitativa de todos los miembros en todas sus estructuras”.

“Se esperaba que Estados Unidos participara en todas las reuniones del G20 durante la presidencia de Sudáfrica, pero lamentablemente, por voluntad propia, decidió no asistir a la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo. No obstante, nos complace la gran participación de entidades estadounidenses, como empresas y organizaciones de la sociedad civil, en actividades relacionadas con el G20, como el B20 y el G20 Social. Sudáfrica valora su participación”, expresaron las autoridades sobre la ausencia de EE.UU. en la cumbre del G20 que tuvo lugar la semana pasada en Johannesburgo.

Al referirse a las afirmaciones de Trump de que Sudáfrica no entregó el relevo a los representantes de la misión diplomática de EE.UU., que será anfitrión del evento el próximo año, las autoridades señalaron que “los instrumentos de la Presidencia del G20 fueron debidamente entregados a un funcionario de la Embajada estadounidense en la sede del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica”.

El miércoles, Donald Trump explicó que su país no asistió al G20 en Johannesburgo porque “el Gobierno sudafricano se niega a reconocer o abordar los horribles abusos contra los derechos humanos que sufren los afrikáners y otros descendientes de colonos neerlandeses, franceses y alemanes”, añadiendo que los medios ignoran el “genocidio”.

ght/hnb