Irán expresa su disposición de dialogar con EEUU con respeto mutuo - Noticiero 01:30

Irán afirmó que está dispuesto a negociar si se basa en el respeto mutuo. Rusia da luz verde sobre el plan de paz en Ucrania.

1. Irán afirmó que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero únicamente si las conversaciones se realizan con respeto mutuo y sin imposiciones.

2. Rusia expresa su disposición de dialogar con Estados Unidos sobre el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la guerra en Ucrania.

3. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las amenazas de Estados Unidos, y lo acusó de repetir tácticas de intervención utilizadas en Irak y Libia.

rfm/hnb