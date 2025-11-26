Irán alerta que el arsenal nuclear israelí impide una región libre de armas - Noticiero 21:30

Irán alerta que el arsenal nuclear israelí impide una región libre de armas, mientras la ONU pide investigar ataques en Líbano; Brasil ordena prisión a Bolsonaro.

1. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, advirtió sobre la amenaza que representa Israel, manifestando que el arsenal nuclear de ese régimen es el único obstáculo para un Asia Occidental libre de armas de destrucción masiva.

2. Ante la continua agresión israelí en la región, Naciones Unidas ha pedido una investigación urgente sobre los ataques del régimen al Líbano, incluida la mortal ofensiva al campamento de Ain al-Hilweh, en el que 13 personas, incluidos 11 niños, perdieron la vida.

3. El Tribunal Supremo de Brasil ordena el inicio del cumplimiento de la pena de más de 27 años de prisión, impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, por la trama golpista.

