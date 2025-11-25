Israel planea trasladar a miles de judíos de India a territorios ocupados

Israel impulsa un plan para trasladar a miles de personas que se identifican como judíos desde la India, reforzando “la judaización” de tierras palestinas.

El régimen de Israel ha puesto en marcha un ambicioso plan para trasladar a miles de miembros de la comunidad Bnei Menashe, un grupo que se identifica como judío y vive en el noreste de India, hacia diversos puntos de los territorios palestinos ocupados. La agencia judía para Israel ha revelado el plan, apostillando que el gabinete sionista ha aprobado la llegada de unos 5800 integrantes antes de 2030, en una iniciativa presentada por el ministro de inmigración e integración, Ofir Sofer.

La decisión incluye un primer contingente de 1200 personas ya autorizado para 2026. Para poner en marcha el proceso, una amplia delegación de rabinos viajará a la India en los próximos días, la mayor enviada en más de una década. Su misión será entrevistar a unos 3000 solicitantes que tienen familiares de primer grado viviendo en los territorios ocupados palestinos.

El proyecto, valorado en unos 90 millones de shekels (27 millones de dólares), contempla los costos de vuelos, clases de conversión, alojamiento, enseñanza del hebreo y otros beneficios destinados a facilitar la llegada de los nuevos inmigrantes.

Procedentes de los estados indios de Mizoram y Manipur, los Bnei Menashe serían reubicados principalmente en la región de Galilea, una zona del norte bajo ocupación que ha sufrido fuertes tensiones por la escalada militar con el Líbano. En los últimos años, decenas de miles de colonos han abandonado el área debido al incremento de los ataques.

El primer ministro del régimen, Benjamin Netanyahu, celebró la medida como una decisión “importante y sionista”, afirmando que ayudará a “fortalecer el norte junto a la frontera libanesa”.

El anuncio coincide con informes sobre un plan para reclutar a jóvenes del extranjero ante la grave escasez de soldados en las filas del ejército israelí, tras la guerra genocida en Gaza y la ofensiva contra el Líbano. Según información de la radio del ejército sionista, Israel buscaría captar unos 700 reclutas anuales, especialmente de comunidades judías en Estados Unidos y Francia.