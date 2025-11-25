Estudio: Más de una cuarta parte de los israelíes evalúa emigrar

Un nuevo estudio revela que el 27 % de los israelíes contempla abandonar los territorios ocupados, en medio de creciente inseguridad, crisis política y un éxodo sin precedentes.

El régimen “va en mala dirección”, según un nuevo estudio del Instituto para la Democracia de Israel.

La encuesta, realizada en abril, evidencia un aumento del temor entre los colonos israelíes ante la agresión de Israel contra varios países de la región, informó el domingo Times of Israel.

El sondeo, realizado entre 720 israelíes y 187 palestinos, muestra que los jóvenes lideran la intención de emigrar: un 60 % desea salir del país, cifra que aumenta al 80 % entre los israelíes con altos ingresos y pasaporte extranjero.

Entre quienes evalúan irse se encuentra el 26 % de los colonos israelíes.

La tendencia es más pronunciada entre personas con educación superior y empleos en sectores globales como tecnología, medicina y finanzas.

Por su parte, el legislador Gilad Kariv ha calificado el fenómeno de “tsunami” y ha advertido que la fractura social previa a la guerra en Gaza constituye “una amenaza estratégica real”.

Ante el éxodo, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció el 6 de noviembre un plan de dos años de exención del impuesto sobre la renta para inmigrantes y retornados en 2026, en un intento por frenar la fuga de colonos.

Pese a la llegada de 54 000 nuevos inmigrantes desde el inicio del genocidio en Gaza, las salidas superan ampliamente las entradas. Datos ministeriales indican que 8 de cada 10 israelíes en el extranjero no planean regresar.

mep/rba