Se eleva a 55 el saldo mortal del incendio en Hong Kong

El número de muertos por el incendio registrado el miércoles en un complejo residencial de ocho edificios en el distrito Tai Po, en Hong Kong, aumentó amas de 55.

El número de muertos por el incendio que se declaró el miércoles en un complejo residencial de ocho edificios en el distrito Tai Po de Hong Kong ha ascendido a 55, mientras que otras 279 personas siguen desaparecidas.

El incendio se produjo alrededor del mediodía del miércoles en el complejo, que consta de más de 1900 apartamentos, y se propagó rápidamente debido a los andamios de bambú instalados en el exterior para las obras de renovación.

Según los bomberos, hasta el momento han muerto 55 personas, incluido un bombero.

IN PICTURES | Hundreds of residents were evacuated as a fire spread across seven of the eight high-rise apartment buildings in a housing complex in Tai Po district, Hong Kong.



Read more: https://t.co/QaLOycptkO#TaiPoTowers #HongKong #Fire #HighRise pic.twitter.com/mfJDVUnilB — The Federal (@TheFederal_News) November 27, 2025

Entre las 68 personas trasladadas al hospital con heridas, 16 se encuentran en estado crítico, mientras que 25 se consideran graves.

De los siete edificios envueltos en llamas en el complejo, que se estima alberga a unos 4000 residentes, tres han sido controlados, mientras que los incendios continúan en cuatro edificios.

Un total de 279 personas continúan desaparecidas y los equipos de bomberos continúan con las operaciones de extinción de incendios.

La policía ha detenido a tres personas, dos directivos y un ingeniero consultor de la empresa constructora que realiza las reformas, bajo sospecha de “homicidio”.

[ BREAKING ] Latest drone footage captured the aftermath of Hong Kong’s worst-ever fire at the Wang Fuk Court complex in Tai Po district.



Authorities confirmed 55 dead and hundreds missing as flames continued to rage through multiple high-rise buildings. pic.twitter.com/WAFQp1nyxt — comra (@comrawire) November 27, 2025

Las autoridades dicen que los andamios de bambú erigidos para las renovaciones y los materiales de espuma plástica que cubrían las ventanas contribuyeron significativamente a la rápida propagación del incendio.

“Tenemos motivos para creer que los individuos responsables de la empresa fueron extremadamente negligentes, lo que provocó que el incendio se propagara rápidamente y provocara muchas muertes”, remarcó la superintendente principal Eileen Chung Lai-yee.

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, destacó que las investigaciones iniciales mostraron que la velocidad de propagación del incendio fue inusual, lo que apunta en gran medida al material de aislamiento de espuma.

Tragedy in Hong Kong. So far 55 killed and hundreds unaccounted for.

All the towers, in close proximity, were completely engulfed in flames but, none of them came crashing down. Unlike the twin towers on 9/11 whereas only the tops were on fire... pic.twitter.com/7TV2mJP4n3 — Metric Volts ⚖️⚡ (@BlazerB1224) November 27, 2025

“Descubrimos que el material que cubría las paredes del edificio, la red alrededor del andamio y la lona impermeable hicieron que las llamas se propagaran mucho más rápido de lo que ocurriría con materiales que cumplen con los estándares de seguridad”, señaló.

Por primera vez en 17 años, Hong Kong emitió una alarma de incendio de nivel 5, la más alta en la escala de cinco niveles de la ciudad.

Las autoridades informaron que dos complejos vecinos también fueron evacuados y alrededor de 900 residentes afectados por el incendio se han resguardado en ocho instalaciones temporales.

Más de 140 vehículos de bomberos y más de 800 efectivos de emergencia y bomberos fueron desplegados en el lugar.

Fire tears through tower blocks in Hong Kong pic.twitter.com/E3AwBKZHIQ — Newsdailyonline (@Newsdailyng1) November 27, 2025

El Departamento de Transporte anunció que las carreteras de la zona habían sido cerradas debido al incendio.

El presidente chino, Xi Jinping, ofreció sus condolencias al gobierno de Hong Kong por la pérdida de vidas y ordenó a la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao en Beijing que apoyara a las autoridades locales en su respuesta.

ght/hnb