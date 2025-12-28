Venezuela: nos blindamos con autosuficiencia frente a amenazas de EEUU

Venezuela puntualizó que, ante presiones de EE.UU., apuesta por la autosuficiencia y la unión productivas desde las bases comunales.

Durante un recorrido por distintos puntos del despliegue del Plan Amor y Prosperidad Alimentaria en la parroquia El Valle, en Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el sábado los avances del modelo comunal como pilar fundamental de la defensa soberana.

“Tenemos que blindarnos frente a las amenazas y agresiones del actual gobierno de los Estados Unidos. La respuesta de Venezuela debe ser la unión productiva”, sostuvo.

En menos de dos semanas, Washington ha incautado o intentado confiscar al menos tres petroleros, en una estrategia destinada a frenar las exportaciones de petróleo venezolano y asfixiar la economía de este país.

Irán, Rusia y China, entre otros países, han defendido firmemente el derecho de Venezuela a la salvaguardia de su soberanía ante amenazas y el bloqueo naval impuesto recientemente por Estados Unidos, urgiendo a este último a evitar cualquier error fatal y agresiones contra el pueblo venezolano.

En este sentido, Rodríguez contrastó el escenario regional al señalar que, mientras Estados Unidos mantiene uno de los mayores despliegues militares en el sur del Caribe en décadas —incluido el portaviones ‘USS Gerald Ford’, el más grande del mundo—, Venezuela ha puesto en marcha “algo que verdaderamente nunca se había visto”: una operación logística alimentaria de alcance nacional.

Informó también, durante las últimas cinco semanas del año, se habían distribuido 158 000 toneladas de alimentos en todo el territorio nacional, beneficiando a cinco millones de familias.

Subrayó que este esfuerzo ha sido posible, gracias a la organización del Poder Popular y a la articulación de las fuerzas productivas comunales, las cuales han garantizado estabilidad y abastecimiento en medio del “bloqueo naval” impuesto por Washington.

Rodríguez destacó, además, que Venezuela registra avances en crecimiento económico, al afirmar que el país “lidera el crecimiento en la región, pese al acoso económico, financiero y comercial, y al bloqueo impuesto contra nuestra patria”.

Sostuvo que las acciones del Gobierno nacional, junto con las masivas movilizaciones populares en su respaldo, reflejan la determinación del país de ser libre en todos los sectores de la economía, así como la firme convicción de que ningún factor externo podrá doblegar el sentimiento de independencia del pueblo venezolano.

Al tenor, la vicepresidenta llamó a la cohesión nacional y al fortalecimiento del aparato económico popular como estrategias clave para romper el cerco impuesto por Washington y avanzar hacia un 2026 orientados a la prosperidad. “El modelo de comunas productivas es fundamental para garantizar la estabilidad económica del país”, afirmó.

Asimismo, informó que el Ejecutivo avanza en la construcción de un mapa productivo nacional con miras al primer Encuentro de Economía Comunal, previsto para 2026. Explicó que esta iniciativa busca interconectar las capacidades productivas de cada estado para fortalecer la soberanía nacional.

Según detalló, el objetivo es consolidar circuitos económicos integrados como parte del “gran modelo de la economía de la independencia”, con el cual Venezuela aspira a que 2026 resulte tan favorable como los resultados alcanzados al cierre de 2025.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado numerosas víctimas, en el marco de su denominada lucha contra las drogas, con al menos 104 personas asesinadas.

Aunque la Administración estadounidense presenta estas operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas como el Gobierno venezolano sostienen que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de los recursos naturales del país, en particular del petróleo.

