“Avance militar de Venezuela, con apoyo a sus socios, es sorprendente”

Un analista alaba el avance tecnológico-militar de las fuerzas armadas de Venezuela, con el apoyo de sus socios en Asia, como China, Rusia, Irán.

“El avance tecnológico-militar aportado por China, Rusia e Irán y la capacidad de aprendizaje y de incorporación de conocimiento de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) ha sido realmente sorprendente, y se demuestra en el hecho de que hoy en día no depende de la defensa de alguna potencia extranjera”, ha resaltado el analista político Óscar Rotundo, en una entrevista concedida este lunes a HispanTV.

Ha destacado asimismo que el poder militar venezolano ha generado capacidades regionales, que le dan la posibilidad de tener no solamente una defensa aérea, sino también una defensa expansiva a nivel territorial.

En otra parte de la entrevista, Rotundo ha indicado que Venezuela desde que se instituyó como República Bolivariana ha enfrentado desafíos externos, incluidos persecuciones, acosos y bloqueos.

A lo largo de los años —ha agregado el entrevistado— se han registrado múltiples intentos de desestabilización de Venezuela a través de diversas vías, incluyendo la actuación de grupos paramilitares, mercenarios extranjeros, planes de invasión y acciones de sabotaje.

Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas. Además, de manera unilateral, Washington ordenó “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

Venezuela denuncia que estas acciones de EE.UU. tienen como verdadero objetivo imponer un cambio de gobierno que le permita apropiarse de los recursos estratégicos del país bolivariano, como el petróleo, el gas y el oro.

Fuente: HispanTV Noticias

