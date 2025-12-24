“EEUU está dispuesto a desestabilizar el planeta por su hegemonía”

Un analista ha advertido que EE.UU. busca desestabilizar al conjunto del planeta para favorecer su política hegemónica y sus intereses corporativos.

“Lo que debe sostenerse permanentemente es el respeto a la soberanía y la integridad territorial de las naciones, en este caso de Venezuela, porque lo que hace Estados Unidos constituye una violación permanente de esos principios”, ha resaltado este miércoles el analista en asuntos internacionales Pablo Jofré Leal, en una entrevista concedida a HispanTV, al referirse a un apoyo firme del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) a la soberanía e integridad territorial de Venezuela.

Sobre los impactos regionales de la persecución estadounidense contra Venezuela, especialmente la desestabilización de los mercados bursátiles a nivel global, el analista ha advertido que, como productor de petróleo de importancia mundial, “cualquier afectación a la producción y comercialización del petróleo venezolano tiene repercusiones a escala planetaria”.

Asimismo, ha subrayado que las sanciones y los bloqueos generan tensiones políticas, distorsiones en los mercados energéticos, aumento de precios del combustible y mayores flujos migratorios en la región.

En otra parte de sus declaraciones, el experto ha denunciado que “Estados Unidos es un país supremacista, y hegemónico, es un país que está dispuesto a desestabilizar al conjunto del planeta si eso favorece su política hegemónica”, señalando que estas políticas benefician al complejo militar-industrial y a las grandes corporaciones energéticas estadounidenses.

Durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Irán, Rusia, China y otros países condenaron el martes las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo la incautación de petroleros y las presiones económicas.

Este miércoles, los parlamentarios iraníes también calificaron las medidas de EE.UU. de “piratería marítima” y amenaza a la seguridad regional, y pidieron el fin inmediato de las sanciones contra Caracas.

