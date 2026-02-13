Irán tiene derecho soberano a fortalecer su defensa

Irán, como Estado soberano, tiene el derecho de desarrollar armas defensivas frente a amenazas y terrorismo, destacando su poder científico y militar, según un analista.

Ali Shamjani, asesor para asuntos políticos del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, detalló este viernes que la capacidad misilística de Irán es un componente firmemente establecido en la doctrina de defensa del país y forma parte de su mecanismo de disuasión.

En una entrevista publicada por la cadena catarí Al Jazeera, Shamjani subrayó que dicha capacidad está definida dentro de las “líneas rojas de defensa y no es un tema abierto a negociación”.

Al respecto, en una entrevista mantenida este viernes con HispanTV, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente señaló que “Irán, como cualquier otro pueblo soberano, tiene los medios para defenderse en una guerra justa, en una guerra contra una invasión, contra el terror y contra la opresión”.

El experto dejó claro que todo pueblo soberano tiene el derecho de dotarse de las armas que considere necesarias e imprescindibles, especialmente aquellos pueblos que saben que hay quienes buscan destruirlos.

De igual manera, al resaltar que Irán es una potencia científica y militar con una historia y población significativas, el analista recalcó que su desarrollo misilístico beneficia a muchos pueblos.

Además, reconoció que Estados Unidos y sus aliados son conscientes de la capacidad defensiva iraní, pero están dispuestos a asumir las consecuencias humanas para preservar sus intereses estratégicos y económicos, mientras que las élites se protegen en refugios seguros.

En medio de las amenazas de EE.UU. contra el país y el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra estadounidenses en la región de Asia Occidental, diversos funcionarios militares y políticos iraníes advirtieron que, ante cualquier intento de agresión, las Fuerzas Armadas de Irán responderían con contundencia, sin dejar ninguna zona segura.

Fuente: HispanTV Noticias

