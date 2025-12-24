Parlamento iraní condena “piratería marítima” de EEUU en el Caribe

Un grupo de 150 diputados iraníes ha criticado duramente a EE.UU. por interceptar petroleros de Venezuela en el Caribe, tachando la medida de “piratería marítima”.

“La interceptación u obstrucción de buques comerciales en alta mar sin autorización de los organismos internacionales competentes constituye piratería marítima, lo que viola el derecho marítimo internacional y el principio de libertad de navegación”, han condenado este miércoles los miembros del Parlamento iraní en una declaración leída por el miembro de la mesa directiva del Parlamento iraní, Moytaba Bajshipur.

Asimismo, los parlamentarios iraníes han avisado que la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe socava la “seguridad regional” y muestra un abierto desprecio por la soberanía nacional y la integridad territorial de otras naciones.

Tras condenar enérgicamente las acciones de EE.UU. contra Venezuela, incluyendo la incautación y persecución de petroleros y la intensificación de la presencia y las actividades militares en la región del Caribe, la nota ha subrayado “el derecho inalienable” del país sudamericano a defender su soberanía e intereses legítimos.

Al hacer alusión a los crímenes de Washington contra otros países del mundo, la nota afirma que las intervenciones de EE.UU. en cualquier parte del mundo “solo ha generado inseguridad, destrucción, masacres y genocidio”. “La persistencia de estas acciones ilegales y provocadoras por parte de Estados Unidos atribuye a este régimen la responsabilidad directa de cualquier tensión, inestabilidad regional y consecuencias políticas y de seguridad imprevistas”, ha apostillado la nota.

Al advertir que las acciones estadounidenses corren el riesgo de arrastrar a la región a una mayor confrontación, los diputados iraníes han expresado su solidaridad con la nación “independiente y el gobierno antimperialista” de Venezuela, resaltando la eliminación de cualquier tipo de sanción y presión contra el país bolivariano.

Desde el pasado septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 30 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico bajo el pretexto de lucha contra droga, asesinando extrajudicialmente a más de 105 personas.

Aunque la administración estadounidense presenta estas operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas como el Gobierno venezolano sostienen que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de los recursos naturales del país, en particular del petróleo.

mbn/msr/tqi